Thời gian gần đây, Phương Oanh gần như “ở ẩn” trên mạng xã hội sau biến cố liên quan đến chồng. Trang cá nhân không còn được cập nhật thường xuyên như trước, các vlog đời thường quen thuộc cũng không xuất hiện trở lại. Thay vào đó, những video mới nhất của Phương Oanh được đăng tải trên một kênh khác, nội dung chủ yếu xoay quanh việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm, thiếu vắng những khoảnh khắc sinh hoạt gia đình hay chia sẻ cá nhân như giai đoạn trước.

Cho đến mới đây, nữ diễn viên bất ngờ bị gọi tên trở lại vì một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, sáng nay MXH dậy sóng bởi clip ghi lại cảnh cãi vã giữa mẹ chồng, nàng dâu. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng “soi” ra người phụ nữ được cho là mẹ chồng trong đoạn clip có vóc dáng, ngoại hình khá giống với mẹ ruột từng xuất hiện trong vài vlog trước đây của Phương Oanh. Mặc dù đây chỉ là nghi vấn nhưng mẹ ruột Phương Oanh và nữ diễn viên được nhiều người tìm kiếm.

Phương Oanh và mẹ, cùng mối quan hệ giữa mẹ Phương Oanh và con dâu bất ngờ lọt tìm kiếm trên MXH (Ảnh: Tổng hợp)

Từ đây, cái tên Phương Oanh bị réo gọi liên tục, kéo theo không ít bình luận suy diễn và tiêu cực, dù bản thân nữ diễn viên hoàn toàn không xuất hiện trong đoạn clip gây tranh cãi. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến công kích, nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra bức xúc, cho rằng việc gọi tên Phương Oanh trong câu chuyện này là khiên cưỡng và không công bằng. Không ít người lên tiếng nhấn mạnh đoạn cãi vã lan truyền không liên quan đến Phương Oanh.

Trước làn sóng bàn tán, Phương Oanh vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Trong khi đó, đoạn clip gây xôn xao cũng đã nhanh chóng bị gỡ bỏ khỏi nhiều nền tảng. Dù vậy, dư âm của sự việc vẫn khiến cụm từ “Phương Oanh và mẹ” tiếp tục được tìm kiếm và thảo luận.

Hình ảnh Phương Oanh và mẹ ruột bất ngờ được nhắc đến liên tục (ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh duy trì nhịp sống khá trầm lắng. Ngoài công việc quảng cáo và chăm sóc gia đình, cô gần như vắng bóng khỏi các sự kiện giải trí, không chia sẻ nhiều về đời tư trên mạng xã hội. Hình ảnh Phương Oanh xuất hiện trong các clip đời thường vẫn gọn gàng, chỉn chu, tập trung vào vai trò người mẹ hơn là hào quang showbiz.

Trước đây, Phương Oanh cũng nhiều lần chia sẻ về mẹ. Nữ diễn viên từng nói: "Việc trong nhà cũng có bao nhiêu thứ phải lo, nhưng lúc nào mẹ cũng vun vén, chăm sóc một cách chu toàn nhất. Nào chó mèo, cây hoa, nào bếp núc, lớn hơn thì có cả một ngôi nhà - vương quốc của riêng mẹ và cả những 'thần dân' sống trong đó lúc nào cũng cần bàn tay mẹ xếp sắp, điều khiển thì mới đâu vào đấy. Thế mà chẳng mấy khi Oanh có cơ hội nói lời cảm ơn hay tri ân mẹ - Nữ hoàng không cần vương miện trong cuộc đời mình".

Phương Oanh từng dành nhiều lời khen cho mẹ (ảnh: FBNV)