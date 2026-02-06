Cách mẹ chồng đối đãi với Phương Oanh

Từng ghi dấu ấn mạnh mẽ qua loạt vai diễn truyền hình có sức nặng tâm lý, Phương Oanh là cái tên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Từ những nhân vật hiền lành, chịu nhiều tổn thương đến các vai cá tính, sắc sảo, nữ diễn viên cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt và nhanh chóng xây dựng được vị trí riêng trong lòng công chúng. Không chỉ được nhắc đến bởi sự nghiệp diễn xuất, Phương Oanh còn là gương mặt thu hút sự quan tâm mỗi khi xuất hiện với hình ảnh đời thường hay chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Sau khi lập gia đình, cuộc sống của Phương Oanh bước sang một chương mới và cũng từ đó, những câu chuyện xoay quanh vai trò làm vợ, làm dâu của nữ diễn viên bắt đầu nhận được sự chú ý đặc biệt. Trong đó, mối quan hệ giữa Phương Oanh và mẹ chồng trở thành đề tài được cộng đồng mạng quan tâm, bàn luận.

Mẹ chồng Phương Oanh cùng con dâu thử áo dài cưới. Ảnh: NVCC

Còn nhớ trước thềm lễ dạm ngõ, mẹ chồng Phương Oanh đã xuất hiện cùng nữ diễn viên trong ngày thử áo dài cưới. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cả hai thoải mái trò chuyện, cười nói rôm rả, tương tác tự nhiên như người thân trong gia đình, gần như không có cảm giác khoảng cách giữa mẹ chồng - nàng dâu.

Không chỉ trong những dịp đặc biệt, ở các khoảnh khắc đời thường mà Phương Oanh đăng tải, mẹ chồng cũng thường xuất hiện với hình ảnh giản dị, nhẹ nhàng và luôn để tâm, quan sát con cháu. Đặc biệt, trong thời điểm Phương Oanh sinh con, mẹ chồng có mặt tại bệnh viện để túc trực, sau đó đón nàng dâu về nhà và trực tiếp chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Những chi tiết này phần nào cho thấy mối quan hệ ấm áp, sự quan tâm và đồng hành sát sao của mẹ chồng dành cho Phương Oanh, khiến nhiều khán giả dành sự thiện cảm và ngưỡng mộ.

Phương Oanh được mẹ chồng yêu quý không thua con ruột. Ảnh: NVCC

Phương Oanh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình được phát sóng khung giờ vàng. Một số bộ phim mà Phương Oanh ghi được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả có thể nhắc đến như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân... Năm 2023, Phương Oanh tạm ngưng sự nghiệp để tập trung cho gia đình.

Năm 2025, nữ diễn viên trở lại với bộ phim truyền hình Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Tuy nhiên, sau khi gia đình xảy ra biến cố, Phương Oanh dần trở nên kín tiếng hơn trên mạng xã hội. Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh vẫn lựa chọn nhịp sống chậm, ưu tiên gia đình và những điều giản dị. Các tài khoản mạng xã hội của Phương Oanh như trang cá nhân 730 nghìn lượt theo dõi, Fanpage có tích xanh với 1 triệu người theo dõi vẫn còn hoạt động nhưng không đăng bài viết mới trong suốt nhiều tháng qua. Trong khi đó, kênh TikTok hơn 950 nghìn lượt theo dõi vẫn giữ các video cũ, không tắt bình luận nhưng cũng không cập nhật thêm video kể từ cuối tháng 8/2025.

Thời gian gần đây, dù chưa hoạt động rầm rộ hay đăng tải trực tiếp trên trang cá nhân, nữ diễn viên dần xuất hiện nhiều hơn thông qua các kênh thứ ba, đủ để khiến khán giả quan tâm và bàn tán. Trong đoạn clip mới nhất, Phương Oanh cho thấy hình ảnh giản dị, không cầu kỳ. Cô dành nhiều thời gian cho căn bếp, chuẩn bị những bữa ăn và chia sẻ bằng giọng nói trầm ấm, gần gũi. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc gắn bó cùng các con, phong thái thoải mái, nhẹ nhàng.