Sau lễ nạp tài tại quê nhà Thanh Hóa, Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Ai cũng dành nhiều lời chúc phúc, khen cô dâu giỏi giang, xinh đẹp giờ lại lấy được chồng giàu có, tinh tế. Song, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ chính là Đỗ Hà vẫn giữ được nét mộc mạc, giản dị, hiếu thảo với gia đình mà không cần phô trương, ồn ào.

Đám hỏi của Đỗ Hà nhận rất nhiều lời khen ngợi

Sinh ra trong một gia đình bình thường ở Thanh Hóa, Đỗ Hà từng kể, cha mẹ cô làm nông, cuộc sống không quá dư dả nhưng luôn dạy con giữ nếp nhà, sống tử tế và có chí tiến thủ.

Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, cô gái sinh năm 2001 trở thành niềm tự hào của quê hương nhưng vẫn luôn nhắc về cha mẹ bằng giọng khiêm nhường: “Tôi chỉ muốn bố mẹ vui và yên lòng vì con gái trưởng thành”.

Không giống nhiều người chọn khoe vật chất, Đỗ Hà luôn giữ cuộc sống riêng tư kín tiếng. Trong nhiều năm hoạt động showbiz, cô luôn giữ hình ảnh đẹp, không vướng ồn ào thị phi gây ảnh hưởng đến gia đình. Đây vốn là tính cách từ nhỏ của Đỗ Hà khi luôn tự lập và không muốn làm phiền đến bố mẹ, anh chị.

Người đẹp Thanh Hóa từng chọn cách tiếp tục học đại học sau khi đăng quang, thay vì bỏ ngang để chạy theo lịch trình dày đặc của một Hoa hậu. Cô tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân - một ngành mà chính cô nói “để sau này có thể tự quản lý công việc, tự lập về tài chính”.

Bố mẹ luôn góp mặt trong những ngày đặc biệt của Đỗ Hà. Việc ngày càng trưởng thành, giỏi giang là cách mà cô tri ân, báo hiếu với gia đình

Tri thức, theo Đỗ Hà, là của hồi môn bền vững nhất mà cô có thể mang về cho cha mẹ. Với một cô gái từng đi lên từ vùng quê, việc học hành nghiêm túc, sống tự lập, tự lo cho mình chính là cách báo hiếu thiết thực nhất: không khiến cha mẹ phải lo lắng, mà còn khiến họ tự hào.

Sau khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu, Đỗ Hà rời công ty quản lý, thử sức trong nhiều lĩnh vực mới từ kinh doanh đến làm đẹp. Cô không ngại học hỏi, nỗ lực làm việc nghiêm túc. Trong showbiz nơi nhiều người dễ ngủ quên trên danh hiệu, việc một Hoa hậu chọn con đường độc lập, tự lao động kiếm tiền, lại càng cho thấy sự trưởng thành ở Đỗ Hà.

Sự nghiệp ấy, ngoài việc khẳng định năng lực, còn là món quà tinh thần dành cho gia đình. Để cha mẹ thấy con gái họ không chỉ xinh đẹp, mà còn đủ bản lĩnh để tự đứng vững.

Lễ nạp tài mới đây của Đỗ Hà được tổ chức giản dị, ấm cúng ngay tại nhà. Cô lựa chọn tổ chức theo lễ nghi truyền thống, mọi thứ vừa đủ, nhẹ nhàng chứ không rình rang. Không những vậy, Đỗ Hà còn lồng ghép nhiều ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự trân trọng đến ba mẹ, quê hương. Trong ngày trọng đại, khoảnh khắc Đỗ Hà rưng rưng rơi nước mắt, ôm lấy ba mẹ cũng khiến nhiều người xúc động khi thấy cô thể hiện lòng biết ơn lớn lao đến gia đình.

Trước đó, Đỗ Hà cũng nhận nhiều lời khen khi một số hình ảnh căn nhà ở quê của bố mẹ được đăng tải trên MXH. Bởi nhiều người cho rằng nàng hậu đã sửa lại căn nhà, xây một chiếc cổng mới hoành tráng hơn, thêm ao cá làm tiểu cảnh để thay đổi cho bố mẹ.

Đỗ Hà sửa nhà ở quê khang trang hơn

Nàng hậu xúc động trong lễ nạp tài khi được mẹ trao của hồi môn

Có thể, Đỗ Hà chưa từng nói “báo hiếu” ra miệng, nhưng từng lựa chọn sống, từng bước trưởng thành đều là cách Đỗ Hà đền đáp, hiếu thảo với cha mẹ.

Cô không khoe mua nhà, mua xe cho bố mẹ, nhưng lại khiến họ tự hào vì có một người con gái sống tử tế, bản lĩnh, có vị thế mà vẫn giữ được nề nếp, nguồn gốc. Đó là kiểu báo hiếu thầm lặng - không bằng tiền, mà bằng chính sự thành công và nhân cách của Đỗ Hà.

Không ít người bày tỏ, việc Đỗ Hà giữ gìn hình ảnh, sống kín tiếng, chăm chỉ và biết ơn là điều đáng ngưỡng mộ. Cô không nói nhiều về cha mẹ, nhưng cách cô sống đã là câu trả lời. Báo hiếu không chỉ là gửi tiền hay tặng quà, mà là sống sao để những người sinh thành ra mình luôn được an lòng, tự hào và yên tâm.

Có lẽ, trong mắt cha mẹ Đỗ Hà, niềm vui lớn nhất không phải là con gái lấy chồng giàu, mà là con gái ấy vẫn luôn giữ được trái tim hiền hậu, biết ơn, và luôn nhớ về nơi mình bắt đầu. Và đó mới chính là cách báo hiếu đẹp nhất mà Đỗ Hà dành cho cha mẹ.