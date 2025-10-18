Sau thời gian yêu đương bí mật, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương đã chính thức về chung một nhà. Lễ ăn hỏi ấm cúng của cặp đôi đã diễn ra vào ngày 16/10 ở quê nhà của nàng hậu tại Thanh Hóa.

Trong ngày vui, Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động không kìm được nước mắt khi nhận được của hồi môn từ bố mẹ ruột. Ở clip, cư dân mạng còn soi ra được thái độ của thiếu gia tập đoàn Sơn Hải với bố vợ. Cụ thể khi được bố nàng hậu đeo vòng vàng, doanh nhân Viết Vương liền nhanh chóng nói lời cảm ơn.

Qua khẩu hình miệng, netizen có thể đoán ra câu nói của nam thiếu gia với bố vợ là: "Con cảm ơn bố ạ". Nhiều người dành lời khen ngợi cho ông xã Đỗ Hà là người hiền lành, lễ phép, coi trọng gia đình vợ.

Hoa hậu Đỗ Hà rưng rưng nước mắt xúc động tại lễ ăn hỏi (Nguồn: @linhlechi)

Thiếu gia Viết Vương có thái độ lễ phép, gửi lời cảm ơn ngay sau khi bố vợ trao vòng vàng

Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại Hậu Lộc, Thanh Hóa

Trong buổi lễ, mẹ của Đỗ Thị Hà xúc động chia sẻ cảm xúc khi cô chuẩn bị về nhà chồng: "Bố mẹ cũng nhắn nhủ với con gái rằng đã trưởng thành, trước khi về làm dâu thì thứ nhất là dâu hiền, để đối xử với cha mẹ bên nội, bên ngoại, bên nào cũng như bên nào".

Ông Nguyễn Viết Hải - bố của chú rể của Nguyễn Viết Vương bày tỏ mong muốn cặp đôi sẽ sống thuận hòa, gắn bó bên nhau. "Đã nhiều tháng và nhiều năm, con trai tôi là Nguyễn Viết Vương và Đỗ Thị Hà yêu thương, tìm hiểu nhau. Giờ đây, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân để có cuộc sống dài lâu.

Với mong muốn của 2 đứa và sự đồng tình của 2 bên gia đình, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai mang theo tráp trầu cau, hoa quả... để tỏ lòng biết ơn với gia đình nhà gái và cũng sắp sửa thành con dâu tôi. Tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã đồng ý gả con gái cho con trai tôi", ông Nguyễn Viết Hải chia sẻ.

Ngày vui của cặp đôi được tổ chức ấm cúng với sự hiện diện của gia đình hai bên, người thân và bạn bè thân thiết

Chồng của Đỗ Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, hơn Đỗ Thị Hà 7 tuổi. Nam doanh nhân là con trai doanh nhân Nguyễn Viết Hải, từng giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021 - 2024, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ lên hàng nghìn tỷ đồng.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trong mơ, Đỗ Thị Hà mong muốn người bạn đời có thể chấp nhận cả những điểm tốt, xấu và luôn sẵn sàng đồng hành với cô. Nàng hậu bộc bạch: "Quan trọng nhất là phải chân thành với nhau. Trong tình yêu, hôn nhân mà không có sự chân thành thì sẽ không bền vững".

Chồng Đỗ Hà là thiếu gia của tập đoàn Sơn Hải, một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông