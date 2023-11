Cách cải thiện nhà bếp an toàn cho người cao tuổi mà bạn nên biết

Nhà bếp có thể được coi là trái tim của ngôi nhà nhưng nó cũng chứa đầy những rủi ro về an toàn. Đặc biệt đối với những người cao tuổi và những người bị suy giảm thị lực, khả năng vận động, khả năng giữ thăng bằng, khả năng phối hợp hoặc chức năng nhận thức. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn phát hiện những mối nguy hiểm tiềm ẩn và tìm ra giải pháp tốt nhất để giảm nguy cơ chấn thương.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến những mối quan tâm chính về an toàn nhà bếp đối với người cao tuổi; bao gồm rủi ro té ngã, an toàn hỏa hoạn, bệnh tật do thực phẩm, v.v. Ngoài ra, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện những sửa đổi tốt nhất để giữ an toàn cho người thân yêu của bạn.

Những mối đe dọa phổ biến nhất ở nhà bếp về nguy cơ té ngã và cách phòng tránh

1. Cất giữ các vật dụng thường được sử dụng trong tầm tay

Các vật dụng hàng ngày nên được sắp xếp và cất giữ trong tầm tay để người thân của bạn không phải mất công tìm kiếm. Giữ những món đồ này ở nơi dễ nhìn thấy, trên kệ cao ngang hông (đặc biệt nếu chúng nặng), trong ngăn kéo dễ lấy hoặc ngang tầm mắt.

2. Tránh đi chân trần hoặc đi tất

Đầu tư vào một đôi dép chống trượt hoặc tất chống trượt có phần ma sát ở phía dưới. Hãy cất những thứ này ở nơi nào đó mà người thân của bạn có thể lấy nhanh chóng và mang vào ngay vào buổi sáng. Quan trọng nhất, hãy dạy người cao tuổi tránh đi lại bằng chân trần hoặc mang tất bình thường. Nếu bề mặt trở nên ướt hoặc trơn thì sẽ không có lực kéo và nguy cơ trượt ngã sẽ tăng lên đáng kể.

3. Chú ý các bề mặt không bằng phẳng hoặc trơn trượt

Như đã đề cập ở trên, sàn bếp rất dễ bị trơn trượt khi nấu nướng, rửa bát. Dưới đây là một số lời khuyên để làm theo:

- Dọn sạch sự cố tràn hoặc lộn xộn ngay lập tức

Kiểm tra sàn và sửa chữa mọi vấn đề hư hỏng có thể tạo ra bề mặt không bằng phẳng hoặc có nguy cơ vấp ngã.

Sàn nhà có thể trở nên nguy hiểm khi xảy ra sự cố tràn. Hãy xem xét các lớp phủ chống trượt có thể được áp dụng cho sàn gốm, gạch, nhựa vinyl và thậm chí cả sàn gỗ.

- Sử dụng thảm chống mỏi

Đứng quá lâu cũng có thể dẫn đến trượt, ngã. Sử dụng thảm chống mỏi có thể giúp giảm áp lực lên lưng, chân và bàn chân khi đứng. Đặt nó ở bồn rửa trong bếp hoặc phía trước bếp; chỉ cần đảm bảo rằng chúng không trơn trượt và không bị trơn khi ướt. Tấm thảm phù hợp phải có các cạnh vát để tránh vấp ngã và hơi nặng để không bị trượt ra khu vực xung quanh.

Tham khảo thêm thảm chống mỏi tại đây.

Loại bỏ thảm trải sàn khỏi khu vực bếp

Thảm trải sàn là đồ trang trí phổ biến cần được loại bỏ ngay lập tức. Ngay cả khi được dán xuống sàn, các cạnh của tấm thảm vẫn có nguy cơ vướng vào dưới chân bạn. Hãy sử dụng những tấm thảm nặng chống mỏi có các cạnh vát.

Cẩn thận với thú cưng

Thú cưng là một trong những nguy cơ vấp ngã phổ biến nhất. Mặc dù thú cưng là người bạn đồng hành tuyệt vời cho những người sống một mình, nhưng hãy cân nhắc những rủi ro có thể xảy ra và quyết định xem đó có phải là lựa chọn tốt nhất cho người thân yêu của bạn hay không.

An toàn cháy nổ

Cháy nhà bếp là một trong những mối lo ngại lớn nhất về an toàn và các biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện ngay lập tức. May mắn thay, chúng ta có thể làm nhiều điều để giảm nguy cơ hỏa hoạn. Hãy dành thời gian để thảo luận về những lời khuyên và việc sử dụng các biện pháp bảo vệ với người thân của bạn để giúp họ và ngôi nhà được an toàn trước hỏa hoạn. Đây là điều bạn có thể muốn xem đi xem lại thường xuyên như một lời nhắc nhở:

1. Đặt hẹn giờ nấu

Khuyến khích người thân của bạn sử dụng đồng hồ hẹn giờ nấu ăn. Những thứ này nên được cài đặt sẵn trên bếp và lò vi sóng nhưng nếu người thân của bạn gặp khó khăn trong việc tìm ra chúng, hãy mua một bộ hẹn giờ cơ bản để đặt trên quầy. Những bộ tính giờ này đóng vai trò là lời nhắc nhở tuyệt vời rằng có thứ gì đó đang được nấu trong trường hợp người đó bị phân tâm.

2. Sử dụng thiết bị tắt tự động

Bạn có thể mua và lắp đặt một thiết bị tắt tự động với bộ hẹn giờ được lập trình sẵn và cảm biến chuyển động được thiết kế để tắt bếp sau trong một khoảng thời gian nhất định. Những thứ này đặc biệt an toàn cho những gia đình đang dùng bếp gas, bếp điện.

3. Loại bỏ khăn lau bát đĩa treo lơ lửng

Kiểm tra xem người thân của bạn treo khăn lau bát đĩa ở đâu. Nên để chúng cách xa bếp (quan trọng nhất là bếp gas), các thiết bị có khả năng nóng lên khác và tránh xa khỏi tay cầm lò nướng.

Một lưu ý phụ là khăn lau bát đĩa cũng có thể được coi là nguy cơ vấp ngã nếu chúng rơi xuống sàn. Hãy chắc chắn rằng chúng được treo chắc chắn trên mặt bàn thay vì sàn nhà.

4. Hãy chú ý đến người giữ nồi và dụng cụ

Tương tự như khăn lau bát đĩa, đồ lót ổ gà và dụng cụ nấu ăn nên được đặt cách xa ngọn bếp và khu vực nóng. Những thứ này có thể trở nên nóng khi chạm vào và có nguy cơ bị bỏng. Chúng cũng có thể bắt lửa, tan chảy và cháy.

5. Kiểm tra khu vực cửa sổ

Nếu có cửa sổ phía trên hoặc gần bếp, hãy tháo bỏ những tấm rèm có thể rủ xuống hoặc treo gần bếp. Bạn cũng nên kiểm tra xung quanh các thiết bị nóng khác, như lò nướng bánh mì... Những thứ này có thể vô tình bắt lửa khi nấu ăn.

6. Thảo luận về việc lựa chọn quần áo

Điều này đặc biệt quan trọng để nói chuyện với người thân yêu của bạn một cách thường xuyên. Tay áo rộng thùng thình có thể dẫn tới tình trạng không an toàn khi nấu ăn. Quần áo rất dễ cháy và làm tăng đáng kể nguy cơ bắt lửa.

7. Làm sạch hệ thống thông gió

Điều này cần được giải quyết một cách thường xuyên. Hệ thống thông gió bẩn thường gây cháy bếp và cần được vệ sinh thường xuyên. Hệ thống thông gió tốt, sạch sẽ cũng sẽ giúp loại bỏ mùi hôi, làm sạch khói và hơi nước cũng như giảm ô nhiễm.

8. Máy dò khói & cảm biến carbon Monoxide

Máy dò khói và khí carbon monoxide cần được kiểm tra và thử nghiệm thường xuyên. Đảm bảo chúng được cài đặt và hoạt động bình thường ít nhất mỗi tháng một lần. Pin có thể sẽ cần được thay thế một lần, đôi khi hai lần một năm.

Dạy người lớn tuổi sống một mình rằng không bao giờ nên cố gắng sưởi ấm ngôi nhà bằng bếp, lò nướng hoặc bếp nướng. Những thứ này có thể tạo ra carbon monoxide và trở nên nguy hiểm.

Tham khảo thêm về sản phẩm tại đây.

9. Bình chữa cháy

Nên có bình chữa cháy đặt trong bếp sao cho dễ lấy. Không đặt nó gần bếp lò, lò nướng hoặc các khu vực khác có khả năng xảy ra hỏa hoạn và cản trở lối vào. Tìm một nơi gần cửa bếp hoặc lối vào, cách bếp khoảng 30 feet.

Hãy nhớ rằng bình chữa cháy dùng một lần nên được thay thế sau mỗi 12 năm. Bạn có thể kiểm tra nhãn để biết ngày tháng sản xuất.

Tham khảo thêm về sản phẩm tại đây.

10. Ống xả

Nếu có nắp đậy phía trên lò, hãy đảm bảo rằng các bộ lọc có thể tháo rời dễ dàng và vệ sinh thường xuyên đúng cách.

11. Thiết bị gia dụng

Bếp nấu hoặc bếp có bộ điều khiển nằm ở phía trước sẽ an toàn hơn. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu tiếp cận các bề mặt nóng hoặc bắt lửa để điều chỉnh cài đặt phù hợp.

Chỉ nên sử dụng lò vi sóng khi có thức ăn trong đó và có hộp đựng an toàn cho lò vi sóng.

Nguy cơ mất an toàn từ việc để nhà bếp lộn xộn

Dọn dẹp là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để cải thiện sự an toàn trong nhà bếp. Nó làm giảm khả năng bị thương và té ngã cùng với các tai nạn như đổ nước hoặc vỡ đồ. Dưới đây là một số mẹo bạn có thể thực hiện:

1. Tạo không gian để điều hướng

Đảm bảo có đủ không gian để người thân của bạn di chuyển xung quanh nhà bếp và tiếp cận tất cả các khu vực nấu nướng, ăn uống và cất giữ. Luôn phải có lối đi rõ ràng vào và ra khỏi phòng. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem có đủ không gian cho thiết bị di chuyển hoặc hỗ trợ đi bộ hay không. Chúng tôi khuyên bạn nên tự mình chạy thử để đảm bảo.

2. Dọn dẹp mặt bàn

Di dời những đồ trang trí không cần thiết và cất đi những thiết bị không sử dụng. Cần có không gian rộng rãi trên mặt bàn để chuẩn bị bữa ăn. Đảm bảo thư, báo và tạp chí không chồng chất lên nhau. Những vật dụng này có thể biến thành mối nguy hiểm cháy hoặc trượt ngã.

3. Bảo quản thuốc đúng cách

Vì thường phải mang theo cùng với thức ăn nên nhà bếp là nơi thường xuyên cất giữ thuốc hàng ngày. Nhiều chai chiếm nhiều không gian và có thể tạo ra sự lộn xộn, dễ bị đổ, dẫn đến nguy cơ vấp ngã. Người chăm sóc nên sắp xếp thuốc vào hộp đựng thuốc và cất giữ chai thuốc ở nơi an toàn. Những hộp đựng tiện dụng này cũng đóng vai trò như một lời nhắc nhở uống thuốc và tránh dùng thuốc quá liều.

4. Sắp xếp tủ, ngăn kéo và tủ đựng thức ăn

Các mục nên được sắp xếp dựa trên mức độ ưu tiên. Những thứ được truy cập thường xuyên phải được đặt ở vị trí thuận tiện và dễ dàng truy cập. Sử dụng các thùng và giỏ có dán nhãn để nhóm các đồ vật liên quan, giúp người thân của bạn dễ dàng tìm thấy thứ họ cần hơn. Các khu vực lưu trữ được tổ chức kém không chỉ gây khó chịu khi di chuyển; việc phải cúi, vặn và với tay để lục lọi hoặc di chuyển đồ vật xung quanh sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương.

5. Giữ vật nặng ở ngang hông

Cả việc cúi xuống quá thấp và vươn quá cao đều có thể gây thương tích, đặc biệt là khi có vật nặng. Giữ nồi niêu, máy móc, dụng cụ nấu ăn kích cỡ lớn và các thiết bị nặng khác ở tủ cao ngang hông. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu phải cúi xuống quá thấp hoặc dùng ghế đẩu để lấy đồ vật.

6. Kiểm tra bộ bát đĩa và đồ nấu nướng

Kiểm tra các loại bát đĩa và dụng cụ nấu nướng, xem xét kích thước và mức độ sắc nhọn, loại bỏ những đồ vật bằng thủy tinh hoặc gốm sứ có thể vỡ.

7. Thay vào đó hãy sử dụng đồ nhựa

Thay thế bộ đồ ăn bằng gốm hoặc dễ vỡ bằng bộ đồ ăn và cốc bằng nhựa hoặc melamine. Thay vì dùng dụng cụ nướng bằng thủy tinh, hãy chọn chảo kim loại. Nếu đồ vật bị rơi, chúng sẽ ít có khả năng bị vỡ hơn. Kính vỡ rất khó làm sạch và làm tăng nguy cơ bị thương hoặc đứt tay...

8. Sử dụng dụng cụ nấu ăn nhỏ

Dụng cụ nấu nhỏ hơn sẽ dễ dàng cất giữ, sử dụng và thao tác hơn. Loại bỏ những món đồ cồng kềnh để người thân của bạn có thể thuận tiện trong quá trình nấu nướng.

9. Cất giữ dao và các vật sắc nhọn một cách an toàn

Kéo, dao và các dụng cụ nấu ăn sắc bén phải được bảo quản đúng cách. Sử dụng giá đỡ hoặc đế cắm và tránh cất giữ những vật dụng này một cách lỏng lẻo trong ngăn kéo - nơi người thân của bạn có thể vô tình chạm phải.

Nhìn chung, có rất nhiều biện pháp phòng ngừa an toàn mà bạn có thể thực hiện khi vào bếp và mọi tình huống đều khác nhau tùy thuộc vào mức độ độc lập, điều kiện hiện có và khả năng thể chất. Hãy xem những yếu tố khác mà bạn nghĩ nó có thể xảy ra trong căn nhà của mình và tìm cách sửa đổi để an toàn hơn.