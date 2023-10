12 lời khuyên để xây dựng một ngôi nhà an toàn cho người cao tuổi

Rất nhiều điều có thể xảy ra sai sót: các cạnh sắc nhọn có thể làm tổn thương ai đó, sàn lát gạch có thể gây trơn trượt, thậm chí ngay cả 1 chiếc cầu thang được thiết kế đơn giản cũng có thể làm tăng nguy cơ té ngã. Như bạn có thể thấy, việc thực hiện tất cả những thay đổi này có thể khó khăn nếu bạn không biết cần sửa đổi những gì.

Trong khi đó, chỉ có 10% ngôi nhà ở Hoa Kỳ được thiết kế phù hợp, sẵn sàng cho người già ở một cách an toàn, Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho biết.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét sự an toàn trong nhà dành cho người già và cách bảo vệ họ khỏi té ngã, bỏng, trộm cắp...

Đảm bảo ngôi nhà được an toàn là điều quan trọng trong việc xây dựng hạnh phúc cho những người sống ở đó.

Cho dù bạn là người thuê nhà hay chủ nhà, bạn đều đã nghe nói về những hạn chế mà người cao tuổi phải đối mặt. Những kiểu thiết kế đẹp đẽ từng hoàn hảo dành cho bạn có thể là mối nguy hiểm cho một người già.

Vì lý do này, bạn nên chuyển hướng có lợi cho họ bằng cách thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong nhà để giữ an toàn cho người già. Làm điều này sẽ giúp ngăn ngừa tai nạn và giữ cho những người thân yêu của bạn được an toàn.

Việc xây dựng một ngôi nhà an toàn cho người già đòi hỏi phải thực hiện rất nhiều sửa đổi. Bạn có thể đã bo tròn lại một vài góc bàn sắc nét, nhưng điều đó là chưa đủ để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của người lớn tuổi.

Đây là những lời khuyên để giúp ngôi nhà trở nên an toàn và thân thiện trong quá trình sử dụng cho người cao tuổi. Các lời khuyên đều được phân loại theo từng phòng, hãy xem để cân nhắc thật kĩ nhé!

An toàn phòng tắm

Phòng tắm là một trong những nơi nguy hiểm nhất trong bất kỳ ngôi nhà nào. Gạch trơn và bồn tắm bằng gốm, sàn bê tông cứng, bồn rửa bằng kim loại và không khí ẩm ướt có thể là vấn đề nguy hiểm cho người cao tuổi. Tin tốt là có một số cách để giảm nguy cơ tai nạn ở người lớn tuổi bằng cách thực hiện những điều sau:

1. Lắp tấm thảm tắm chống trượt vào bồn tắm hoặc vòi hoa sen

Có khả năng xảy ra trượt ngã khi đứng trong phòng tắm vì gạch trơn. Bạn có thể khắc phục vấn đề an toàn trong nhà này cho người cao tuổi bằng cách lắp đặt thảm chống trượt hoặc thảm tắm để tạo bề mặt ổn định để đứng. Những tấm thảm này cũng đảm bảo sự cân bằng và ma sát tốt, ngăn ngừa tình trạng trượt vô tình khi tắm.

2. Lắp đặt ghế hoặc ghế tắm

Người lớn tuổi có thể không đứng được lâu khi tắm. Việc lắp đặt một chiếc ghế tắm vòi sen có thể mang lại cho họ cảm giác nhẹ nhõm và an toàn khi ở trong phòng tắm.

3. Thêm thanh vịn gần vòi sen, bồn tắm và bồn cầu

Mục đích của các thanh vịn là mang lại sự cân bằng bất cứ khi nào người thân lớn tuổi của bạn muốn đứng hoặc ngồi xuống. Hãy nhớ rằng thanh vịn khác với giá treo khăn và tay nắm cửa ở chỗ chúng chắc chắn và đáng tin cậy hơn nhiều.

4. Đảm bảo đủ ánh sáng

Ánh sáng phù hợp là yêu cầu thiết yếu cho mọi phòng tắm. Làm mọi thứ trong bóng tối có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng và an toàn. Vì lý do này, hãy cân nhắc sử dụng bóng đèn LED có tuổi thọ cao, thiết bị chiếu sáng nhà vệ sinh sáng và đèn ngủ cảm biến chuyển động.

An toàn trong nhà bếp

Nhà bếp là nơi tiềm ẩn nguy hiểm đối với người già, đặc biệt là những người mắc chứng mất trí nhớ. Tại nhà bếp có nhiều thiết bị thiếu an toàn như: dao sắc, đầu đốt gas và bếp nóng,... Tất cả đều gây nguy hiểm cho sự an toàn của người già trong nhà.

Dưới đây là cách làm cho nhà bếp an toàn hơn cho người cao tuổi:

5. Sử dụng các công cụ phát hiện và quản lý cháy để ngăn chặn cháy nổ

Hỏa hoạn là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sự an toàn trong nhà của người cao tuổi. Cháy nổ trong nhà bếp thường xảy ra khi nấu thức ăn mà không có người giám sát. Nó cũng có thể xảy ra khi các chất dễ cháy (quần áo nhà bếp, rèm cửa, giá đỡ ổ gà) tiếp xúc với ngọn lửa hoặc bề mặt nóng.

Bạn nên lắp đặt các thiết bị an toàn như ngắt tự động và giữ bình chữa cháy ở gần để giảm thiểu rủi ro. Rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng. Các thiết bị như lò vi sóng phải được sử dụng dưới sự giám sát cẩn thận.

6. Giữ sàn bếp khô ráo 24/7

Mặt sàn ướt có thể khiến người lớn tuổi vấp ngã hoặc ngã. Để ngăn điều này xảy ra, hãy lau sạch vết nước tràn ngay lập tức.

7. Sử dụng thảm chống trượt

Sử dụng thảm chống trượt trên sàn bếp có thể làm giảm nguy cơ té ngã trên sàn nhẵn. Đặt một cái gần bồn rửa để hút nước mà người cao tuổi có thể đổ ra sàn mà không để ý.

An toàn phòng khách

Ngoài phòng tắm, phòng khách cũng là không gian được sử dụng nhiều nhất. Có rất nhiều cơ hội để nâng cao sự an toàn của phòng khách bằng cách thực hiện những điều sau:

8. Chọn đồ nội thất phù hợp

Ghế sofa trong phòng khách phải có chiều cao phù hợp (không quá cao và không quá thấp). Ngoài ra cũng nên có một tay vịn để người cao tuổi đứng dậy dễ dàng.

9. Ngăn ngừa té ngã bằng mọi cách

Vật liệu sàn chống trượt có thể làm giảm nguy cơ té ngã ở người lớn tuổi. Việc lắp đặt sàn trơn như gạch để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của người già là rất nguy hiểm. Bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng lan can trên cầu thang, tay vịn ở những vị trí chiến lược và lối đi thông thoáng để tránh bị ngã trong phòng khách.

10. Không gian thoáng đãng, ít đồ đạc

Một phòng khách rộng rãi không bị bừa bộn và dễ dàng di chuyển cho người cao tuổi. Bằng cách này, những người thân yêu lớn tuổi của bạn có thể di chuyển mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

An toàn phòng ngủ

Phòng ngủ phải thoải mái và dễ dàng tiếp cận, đó là yêu cầu bắt buộc. Ngoài ra dưới đây là những cách khác để giữ an toàn:

11. Đặt giường ở độ cao an toàn

Hầu hết người cao tuổi, đặc biệt là người lớn có vấn đề về di chuyển, dành nhiều thời gian trên giường hơn bất kỳ nơi nào khác ở nhà. Đặt giường ở độ cao an toàn có nghĩa là mọi người sẽ dễ dàng leo lên, leo xuống. Giống như những đồ nội thất còn lại trong nhà, giường không nên quá cao hoặc quá thấp.

Một cách dễ dàng để biết được chiều cao giường chính xác cho người lớn tuổi là kiểm tra xem họ có thể ngồi trên giường và để chân đặt sát trên mặt sàn, tạo thành một góc 90 độ hay không. Hoặc bạn có thể sử dụng một chiếc giường có thể điều chỉnh được.

12. Làm cho công tắc đèn và các bộ điều khiển khác dễ dàng tiếp cận

Luôn đảm bảo rằng công tắc đèn ở trong tầm tay. Như thường lệ, đừng giữ các công tắc này quá cao.

Đây là mẹo cuối cùng để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của người già. Những hệ thống như vậy là sự bổ sung tuyệt vời cho các biện pháp an toàn dựa trên thiết kế nội thất. Chúng cho phép người cao tuổi yêu cầu giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp bằng cách nhấp vào nút cảnh báo. Hãy tìm hiểu thêm về chức năng của chúng dưới đây.

Các tính năng cần thiết trong hệ thống cảnh báo an toàn cho người cao tuổi

Cuộc sống đầy rẫy những rủi ro và bất ngờ. Bạn không bao giờ biết khi nào mình sẽ bị ngã, phải cấp cứu hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm. Hệ thống cảnh báo cuộc sống cung cấp sự an toàn tại nhà cho người lớn giúp bạn được bảo vệ tốt hơn trong trường hợp khẩn cấp.

Những hệ thống này có thể giúp bạn theo dõi các hoạt động thường ngày của mình và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Nó cũng có thể giúp bạn duy trì kết nối với các thành viên gia đình, bạn bè và người chăm sóc.

Hệ thống cảnh báo cuộc sống vì sự an toàn của người cao tuổi cần có những tính năng gì?

Chuông báo khẩn cấp là thứ cần thiết cho người cao tuổi.

Chuông báo khẩn cấp

Một hệ thống cảnh báo cuộc sống đáng tin cậy nên có nút hoảng loạn để người dùng có thể kích hoạt các cảnh báo khẩn cấp. Những cảnh báo này thông báo cho những người liên hệ đã chọn rằng người đó đang gặp rắc rối.

Vị trí GPS

Trong trường hợp khẩn cấp, tính năng theo dõi GPS cho phép những người thân yêu, nhân viên an ninh và chuyên gia y tế tìm thấy bạn ngay lập tức.

Ứng dụng giám sát

Để tăng thêm sự an toàn, các ứng dụng như AllsWell Alert sẽ tự động gửi thông báo đến những người liên hệ khẩn cấp khi người dùng không hoạt động quá lâu. Ví dụ: nếu một người bị ngã và không thể liên lạc được với điện thoại trong vài giờ, họ vẫn sẽ được trợ giúp.

Tìm hiểu thêm về ứng dụng AllsWell Alert tại đây hoặc sử dụng phiên bản miễn phí bằng cách tải xuống từ Google Play hoặc AppStore.

Nhìn chung, tai nạn là điều không thể tránh khỏi và không ai biết khi nào chúng sẽ ập đến. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không thể tuân thủ các biện pháp an toàn. Hãy chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận để bảo đảm an toàn cho những người cao tuổi!