Mùa tựu trường luôn là thời khắc đầy cảm xúc của mọi gia đình và Hoàng gia Anh cũng không ngoại lệ. Dù lịch trình bận rộn, nhiều thành viên Hoàng gia vẫn sẵn sàng gác công việc để đồng hành cùng con trong những ngày đặc biệt. Từ hình ảnh Thân vương William và Vương phi Kate rạng rỡ nắm tay Công chúa Charlotte ngày đầu tiên đi học, đến kỷ niệm năm 1994 khi Nữ công tước xứ York đưa Công chúa Eugenie tới trường trong bộ đồng phục nhỏ xinh, hay câu chuyện Meghan Markle chia sẻ về “hành trình buổi sáng dài ba tiếng” để kịp đưa hai con Archie và Lilibet đi học, tất cả đều cho thấy Hoàng gia cũng có những khoảnh khắc làm cha mẹ rất đời thường, giản dị và ấm áp.

Thân vương và Vương phi xứ Wales

Năm 2019, Thân vương William và Vương phi Kate cùng con trai cả Hoàng tử George đưa Công chúa Charlotte đến trường Thomas’s Battersea ở London trong ngày nhập học đầu tiên. Công chúa nhỏ nắm tay mẹ đầy tự tin, còn Kate thanh lịch trong chiếc váy hoa Michael Kors cùng đôi giày cao gót navy. Charlotte thậm chí còn cúi chào, bắt tay lễ phép với hiệu trưởng Helen Haslem – minh chứng cho sự dạy dỗ chu đáo từ gia đình.





Ba năm sau, Hoàng tử Louis cũng chính thức nhập học tại Lambrook School, gần Windsor. Cả gia đình năm người xuất hiện rạng rỡ, tay trong tay, cùng nụ cười hạnh phúc khiến truyền thông quốc tế hết lời ngợi ca. Đặc biệt, theo Hello! Magazine, trong giai đoạn Vương phi Kate điều trị ung thư, Thân vương William vẫn tự sắp xếp lịch công tác xoay quanh việc đưa đón các con, hành động giản dị nhưng thể hiện sự tận tâm hết mực với gia đình.





Nữ công tước xứ York

Năm 1994, Sarah – Nữ công tước xứ York xuất hiện đầy tự hào khi đưa Công chúa Eugenie đến trường Upton House, Windsor. Hình ảnh Eugenie trong bộ đồng phục xanh navy, chiếc mũ boater nhỏ xinh cùng nụ cười rạng rỡ bên chị gái Công chúa Beatrice đã trở thành một trong những khoảnh khắc được yêu thích nhất của Hoàng gia thập niên 90.





Meghan Markle

Trên podcast Jamie Kern Lima Show, Meghan Markle tiết lộ thói quen đưa hai con – Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi) đến trường. “Nếu buổi sáng tôi không có họp, tôi sẽ cố gắng tự đưa con đi. Vì hai bé học ở hai trường khác nhau nên lịch di chuyển khá dài, bắt đầu từ 6h30 sáng đến tận 9h mới về nhà”, Meghan chia sẻ. Trong những ngày bận rộn, bảo mẫu thân thiết đã gắn bó 5 năm sẽ thay cô hoàn thành công việc này.





Những hình ảnh giản dị này khiến nhiều người liên tưởng đến Công nương Diana – người từng nhiều lần tự mình đưa hai con trai, Vương tử William và Vương tử Harry, đến trường. Sự gần gũi, tận tụy của các thành viên Hoàng gia trong vai trò cha mẹ không chỉ giúp công chúng cảm thấy họ “đời” hơn, mà còn truyền cảm hứng về tình yêu thương gia đình.