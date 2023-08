Các nhà khoa học Anh chuẩn bị vaccine cho “căn bệnh X” bí ẩn

Sau COVID-19, các nhà nghiên cứu tin rằng những mầm bệnh chết người do động vật gây ra, bao gồm cúm gia cầm, thủy đậu và virus Hanta, có thể tiến hóa để lây nhiễm sang người.

Nghiên cứu đang được Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) thực hiện tại khu phức hợp phòng thí nghiệm Porton Down được bảo mật cao ở Wiltshire. Trung tâm Đánh giá và Phát triển vaccine của Porton Down đã được mở rộng kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19 và 200 nhà khoa học hiện đang phát triển vaccine cho virus động vật chưa lây nhiễm cho người.

"Những gì chúng tôi đang cố gắng làm ở đây là đảm bảo rằng chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, qua đó nếu có một "bệnh X" xuất hiện, chúng ta đã có thể hoàn thành công việc đó trước càng nhiều càng tốt", Giáo sư Dame Jenny Harries của UKHSA nói với hãng tin Sky News. "Hy vọng rằng chúng ta có thể ngăn chặn (một đại dịch). Nhưng nếu chúng tôi không thể và chúng tôi phải ứng phó, chúng tôi đã bắt đầu phát triển vaccine và phương pháp điều trị để đẩy lùi nó".

Nhóm Porton Down đã phát triển một loại vaccine chống lại bệnh sốt xuất huyết Crimean-Congo, một bệnh lý lây lan do bọ ve lây truyền virus, với tỷ lệ tử vong lên tới 30% số người nhiễm bệnh. Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu đã bắt đầu dược triển khai và 24 tình nguyện viên dự kiến sẽ thử nghiệm mũi tiêm này trong tương lai gần, đài truyền hình Anh đưa tin.

Các mầm bệnh khác đang được nghiên cứu bao gồm cúm gia cầm, bệnh thủy đậu và virus Hanta, một họ virus lây lan qua loài gặm nhấm.