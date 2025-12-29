Tiết kiệm tiền bạc và thời gian, chỉ cần 1 món này cho bữa tối, ngon đến nỗi bạn sẽ vét sạch đĩa!

Mùa đông là thời điểm có rất nhiều loại rau củ theo mùa ngon, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Một trong số đó là bông cải xanh. Bông cải xanh với phần hoa mềm, cuống giòn và hơi ngọt. Đây là loại nguyên liệu dù xào hay luộc, đều ngon miệng và có thể ăn mỗi ngày mà không hề thấy ngán!

Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn một công thức món ăn dành cho những ngày bận rộn, không có nhiều thời gian nấu nướng. Chỉ cần bạn kết hợp bông cải xanh với thịt bò, bánh gạo thái sợi hoặc bánh canh và vài nguyên liệu khác là bạn có một bữa ăn ngon miệng đến nỗi vét sạch đĩa. Món ăn tuy chỉ gói gọn trong 1 đĩa nhưng đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt và rau, giúp cơ thể nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết!

Điều đặc biệt trong món ăn này là chúng ta sẽ sử dụng những bông cải xanh baby. Chỉ cần nhìn vào phần nguyên liệu xanh mướt, tươi ngon này làm sao mà không yêu thích được chứ? Hơn nữa, nó cực kỳ bổ dưỡng, giàu anthocyanin, có khả năng chống oxy hóa mạnh hơn cả vitamin E. Ăn nhiều bông cải xanh thậm chí còn có thể làm chậm quá trình lão hóa! Nó cũng giàu chất xơ, đặc biệt có lợi cho người trung niên và người cao tuổi khi ăn nhiều hơn, giúp thúc đẩy nhu động ruột và thải độc!

Món ăn này sử dụng bánh gạo Hàn Quốc sau đó thái dạng sợi dài (hoặc miếng mỏng) hoặc bạn cũng có thể dùng sợi bánh canh bột gạo hoặc sợi mì udon Nhật. Chúng được làm từ gạo nếp, mềm, mịn và dai. Bánh có vị ngon và dễ tiêu hóa. Giờ thì hãy cùng tìm hiểu công thức làm món ăn ngày ngay nhé!

Nguyên liệu làm món bông cải xanh xào bánh gạo, nấm và thịt heo

2-3 cây bông cải xanh baby, 150g thịt thăn heo, 200g bánh gạo Hàn Quốc, 3-4 cây nấm mỡ (hoặc nấm hương), một chút muối, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh rượu nấu ăn, một ít bột bắp, 3 tép tỏi.

Cách làm món bông cải xanh xào bánh gạo, nấm và thịt heo

Bước 1: Bông cải xanh baby rửa sạch dưới vòi nước sau đó cắt thành các miếng nhỏ vừa ăn, phần cuống giòn để riêng. Bánh gạo cắt thành khúc ngắn rồi xắt dạng sợi. Nấm mỡ cắt bỏ chân, rửa sạch rồi thái miếng mỏng. Thịt heo rửa sạch, thấm khô nước bằng khăn bếp rồi thái dạng sợi cho vào bát. Thêm chút muối, nước tương, rượu nấu ăn và một ít bột bắp vào bát thịt heo rồi trộn đều. Sau đó cho thêm một chút dầu ăn và trộn lại lần nữa. Đây là một trong những bí quyết giúp thịt heo mềm, ngon tuyệt.

Bước 2: Làm nóng chảo một chút, cho dầu vào và đun thật nóng. Sau đó, nhấc chảo lên và lắc nhẹ để dầu nguội bớt. Hạ nhỏ lửa, rồi nhanh chóng cho thịt heo thái sợi vào. Ngay lập tức tăng lửa lên cao và xào nhanh đến khi thịt đổi màu. Tắt bếp ngay lập tức và cho thịt ra bát, để riêng. Cách xào thịt heo này sẽ không bao giờ dính chảo, thịt sẽ mềm, xốp – ngon tuyệt! Tiếp theo, cho nấm và bánh gạo vào xào nhanh.

Bước 3: Sau đó thêm một ít nước và đun sôi. Cho phần thân bông cải xanh vào và nấu trong chốc lát. Cuối cùng, cho phần hoa của bông cải xanh và thịt heo vào, đảo đều vài lần rồi nêm thêm chút tinh chất cốt gà cho vừa ăn. Lấy món ăn ra đĩa là một bữa ăn nhanh chóng với đủ rau, thịt và tinh bột đã hoàn thành.

Thành phẩm món bông cải xanh xào bánh gạo, nấm và thịt heo

Một bữa tối nhanh gọn, ngon trong đĩa bạn chỉ cần tốn khoảng 15 đến 20 phút để hoàn thành. Món ăn với bông cải xanh vừa giòn ngọt lại mềm, bánh gạo dẻo mịn quyện với nước sốt đậm đà có vị ngọt từ thịt kết hợp với vị nấm mỡ giòn béo, tươi ngon ngọt tự nhiên, thơm dịu. Tất cả làm nên bữa ăn cực đưa vị khiến bạn vét sạch cả đĩa!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món bông cải xanh xào bánh gạo, nấm và thịt heo!