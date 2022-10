Các loại vitamin cần thiết cho cơ thể bạn nên biết

7. Vitamin C: Bất chấp những tuyên bố về một số loại thuốc không kê đơn, vitamin C không thực sự ngăn được những cơn cảm lạnh. Nhưng một khi bạn có các triệu chứng, hãy uống nước cam hoặc bưởi để giúp cơ thể luôn đủ nước. Các triệu chứng của bạn có thể không biến mất sớm hơn nhưng uống đủ nước có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn trong khi các triệu chứng của bạn tiến triển. Cơ thể bạn cũng cần vitamin C để giúp xương, da và cơ bắp phát triển. Bạn sẽ hấp thụ đủ bằng cách thêm ớt chuông, đu đủ, dâu tây, bông cải xanh, dưa đỏ, rau lá xanh và các loại trái cây và rau khác vào trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.