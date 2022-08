Các địa phương công bố lịch tựu trường năm học mới

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc, nhiều địa phương cũng công bố khung kế hoạch thời gian năm học mới, trong đó thời gian tựu trường sớm nhất là trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

(Ảnh minh họa).

Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Căn cứ Khung kế hoạch thời gian năm học này, các địa phương tùy vào điều kiện thực tế để ban hành kế hoạch thời gian năm học với các mốc thời gian phù hợp. Hiện hàng loạt địa phương, như Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội, TP.HCM, Đồng Tháp, Ninh Bình, Trà Vinh, Kiên Giang,… đã công bố lịch tựu trường, lịch khai giảng năm học mới 2022-2023 theo đúng khung kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian khai giảng của các địa phương đều tổ chức vào ngày 5/9, ngày tựu trường vào 29/8 và ngày 22/8 đối với lớp 1.

Riêng tỉnh Điện Biên có lịch tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9 đối với cấp học mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Học sinh lớp 1 của Điện Biên tựu trường vào ngày 29/8./.