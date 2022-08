Sắp tựu trường, danh sách xếp lớp vẫn... chờ

Theo kế hoạch năm học của UBND TP HCM, bậc học mầm non tựu trường vào ngày 31-8; các bậc học còn lại gồm: Tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên THCS, giáo dục thường xuyên THPT sẽ tựu trường vào ngày 22-8.

Nhiều phụ huynh còn chờ danh sách

Tại TP HCM, do bậc học mầm non kết thúc năm học muộn hơn các bậc còn lại, vì vậy thời điểm này nhiều phụ huynh có con năm nay lần đầu đi học vẫn đang chờ danh sách tuyển sinh của trường. Chị Hằng - một phụ huynh tại TP Thủ Đức - cho biết năm nay con chị bắt đầu học lớp mầm non 3 tuổi nhưng nhà trường thông báo đến ngày 15-8 mới công khai danh sách tuyển sinh và xếp lớp.

"Gia đình đã nộp hồ sơ cho con và đang chờ đến ngày trường thông báo nhập học" - chị Hằng nói. Trong khi đó, theo hiệu trưởng một trường mầm non tại địa phương này, nhà trường tạo điều kiện cho các cô có thời gian nghỉ ngơi nên không tổ chức nhận trẻ dịp hè. "Chúng tôi chỉ phân công bộ phận tuyển sinh và các bộ phận liên quan tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường cẩn thận, sạch sẽ để đón học sinh (HS) được chu đáo nhất. Nhất là trong điều kiện hiện nay để phòng chống dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết" - vị này cho biết.

Học sinh TP HCM sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 5-9. Ảnh: TẤN THẠNH

Ông Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình (quận 4), cho biết hiện nay các đơn vị cung cấp sách giáo khoa (SGK) cơ bản đã giao đủ sách cho các khối lớp. Ngoài tập huấn cho giáo viên (GV) dạy lớp 3 là lớp năm nay học theo SGK mới, nhà trường cũng tập huấn, tự bồi dưỡng cho GV tất cả các khối còn lại. "Hiện nay nhà trường đã tổ chức cho các em nhận lớp, chia lớp, bố trí, phân công GV. Trong tuần này và tuần sau sẽ tổ chức dọn dẹp, tổng vệ sinh các phòng học để ngày 22-8 đón HS theo kế hoạch" - ông Phong thông tin.



Trường phổ thông thu hẹp tổ hợp môn tự chọn

Ở khối THPT, dù có điều kiện thuận lợi hơn về tiếp nhận HS, chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp nhưng nhiều cơ sở giáo dục đến nay còn loay hoay với việc HS thay đổi nguyện vọng trong việc lựa chọn các tổ hợp môn ở khối lớp 10.

Ông Hoàng Sơn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình), cho biết thời gian này nhà trường đang tổ chức tư vấn cho phụ huynh, HS một lần nữa về lựa chọn tổ hợp môn tự chọn. "Sau khi có quyết định về thay đổi môn lịch sử trở thành môn học bắt buộc, nhà trường cho các em đổi một lần nữa và thực tế các em đổi rất nhiều" - ông Hải nói. Cũng theo ông Hoàng Sơn Hải, việc lựa chọn tổ hợp môn tự chọn ảnh hưởng rất nhiều đến cơ cấu giờ dạy của các GV.

Tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, những môn địa lý và sinh học có ít HS lựa chọn. Nhà trường đang cân nhắc theo hướng sắp xếp những GV bộ môn có ít HS lựa chọn sẽ dạy môn hoạt động trải nghiệm. Môn học này, bình thường sẽ do ban lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn, các GV lâu năm dạy thời lượng 3 tiết/tuần. Sau khi cân đối, nếu còn thiếu GV, sẽ bố trí những GV ít có giờ để giảng dạy.

Trong thực tế, trước tình trạng thiếu GV dạy âm nhạc, mỹ thuật, nhiều trường phổ thông tại TP HCM quyết định không tổ chức 2 môn học này. Ông Hoàng Sơn Hải thông tin nhà trường không tổ chức dạy do các em HS lựa chọn cũng rất ít, không đủ mở lớp. Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10), cho biết nhà trường tổ chức 2 môn âm nhạc, mỹ thuật theo hình thức các câu lạc bộ, những em nào có nhu cầu thì tham gia. Sau một thời gian cân nhắc và theo nguyện vọng của phụ huynh HS, nhà trường chỉ còn hai tổ hợp môn tự chọn là tổ hợp "Địa, lý, hóa, sinh" với 14 lớp và tổ hợp "Địa, lý, hóa, tin học" với 3 lớp.

Ghi nhận lý do HS chưa tiêm, không tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM Nguyễn Văn Hiếu vừa ký văn bản khẩn gửi trưởng phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về tăng cường thực hiện tháng cao điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 4 đến dưới 18 tuổi tại TP HCM.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM, thủ trưởng các cơ sở giáo dục quán triệt quan điểm bảo đảm tỉ lệ bao phủ vắc-xin phòng Covid-19 tạo miễn dịch bền vững phòng Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuẩn bị cho năm học 2022-2023. Đồng thời chú trọng công tác thông tin, truyền thông kịp thời về diễn biến phức tạp khó lường của dịch Covid-19, về biến chủng mới B.A.5 có thể làm dịch bùng phát trở lại. Tăng cường vận động phụ huynh đồng thuận cho HS tiêm các mũi tiêm cơ bản, mũi tiêm nhắc lại khi đến thời điểm tiêm theo quy định. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP cũng yêu cầu mỗi tuần, các cơ sở giáo dục 2 lần rà soát, thống kê cụ thể số lượng và danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS đã tiêm đủ mũi và chưa tiêm các mũi vắc-xin. Những trường hợp HS chưa tiêm, không tiêm vắc-xin phòng Covid-19 phải ghi nhận lý do cụ thể.