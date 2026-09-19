Ca sĩ Việt ngồi vài phút đút túi cả tỷ đồng, lấy chồng đại gia được cưng như bà hoàng

Trong nhiều năm qua, Minh Hằng là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Sau 23 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn duy trì sức hút khi liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, diễn xuất đến sản xuất phim. Gần đây, Minh Hằng tiếp tục gây chú ý khi công bố trở lại màn ảnh rộng sau 3 năm vắng bóng với bộ phim Mẹ Mìn, trong đó cô đảm nhận hình tượng bí ẩn, ma mị và khác biệt so với những vai diễn trước đây.

Sau 23 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng vẫn duy trì sức hút khi liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, diễn xuất đến sản xuất phim

Bắt đầu chạm ngõ nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò thành viên nhóm nhạc Pha Lê, sau đó là Tiamo, Minh Hằng ở giai đoạn đầu chưa tạo được nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, khi chuyển hướng hoạt động solo, cô nhanh chóng vươn lên và sở hữu loạt bản hit được khán giả yêu thích. Nhắc đến sự nghiệp âm nhạc của Minh Hằng, Một Vòng Trái Đất là ca khúc không thể bỏ qua.

Một Vòng Trái Đất - Bản song ca cùng Minh Hằng của Tim từng phủ sóng mạnh mẽ khắp cả nước

Phát hành năm 2008, bài hát song ca cùng Tim trở thành dấu mốc quan trọng, đưa tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với đông đảo khán giả trẻ. Giai điệu bắt tai, ca từ dễ nhớ giúp ca khúc phủ sóng rộng rãi, từ các bảng xếp hạng âm nhạc đến những quán cà phê, tiệm net thời điểm đó. Câu nói mở đầu “Đố các bạn trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất...” cũng trở thành một dấu ấn quen thuộc gắn liền với bài hát.

Sau thành công của Một Vòng Trái Đất, Minh Hằng tiếp tục ghi dấu trong âm nhạc với nhiều ca khúc như Sắc Môi Em Hồng, Cứ Bỏ Mặc Em, Chia Tay Cuối, Chia Đôi Một Trái Tim, Cánh Đồng Tuyết, Yêu Lầm Anh và Lỗi Lầm Cây Lá Và Gió. Những sản phẩm này góp phần tạo nên loạt ký ức âm nhạc quen thuộc với thế hệ khán giả 8X, 9X, đồng thời củng cố hình ảnh Minh Hằng như một trong những nữ ca sĩ nổi bật của thị trường nhạc Việt thời điểm đó.

Song song với âm nhạc, diễn xuất cũng là mảng hoạt động mang lại nhiều thành công cho Minh Hằng

Song song với âm nhạc, diễn xuất cũng là mảng hoạt động mang lại nhiều thành công cho Minh Hằng. Sau vai diễn đầu tiên trong Gió Thiên Đường lên sóng năm 2005, cô được khán giả chú ý qua vai Phụng trong phim truyền hình Gọi Giấc Mơ Về. Tiếp đó, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh được yêu thích như Giải Cứu Thần Chết, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Vừa Đi Vừa Khóc và Sắc Đẹp Ngàn Cân. Các vai diễn thuộc nhiều dạng nhân vật giúp cô duy trì dấu ấn trên màn ảnh trong nhiều năm. Bên cạnh diễn xuất, Minh Hằng còn thử sức với vai trò nhà sản xuất qua Bẫy Ngọt Ngào và Chị Chị Em Em 2 mở rộng hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Minh Hằng từng được truyền thông gọi là “nữ hoàng quảng cáo”

Nhờ hình ảnh trẻ trung, khả năng biến hóa và sức hút được xây dựng qua nhiều năm, Minh Hằng từng được truyền thông gọi là “nữ hoàng quảng cáo”. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn góp mặt trong nhiều chiến dịch thương mại, trở thành gương mặt được các nhãn hàng chú ý. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm, Minh Hằng cũng thử sức ở nhiều vai trò như giám khảo các cuộc thi thời trang, người mẫu và chương trình truyền hình thực tế. Đáng chú ý, nữ ca sĩ từng nhận cát-sê lên đến vài tỷ đồng cho một lần ngồi ghế nóng chương trình truyền hình thực tế về người mẫu. Cùng với đó, mức cát-sê Minh Hằng cũng được cho là thuộc nhóm cao trên thị trường.

Nhiều tin đồn cho rằng Minh Hằng từng nhận cát-sê lên đến vài tỷ đồng cho một lần ngồi ghế nóng chương trình truyền hình thực tế về người mẫu

Sau khi lập gia đình và làm mẹ, Minh Hằng giảm bớt các hoạt động ca hát để dành thời gian cho gia đình, đồng thời tập trung phát triển vai trò nhà sản xuất phim điện ảnh. Năm 2024, cô trở lại truyền hình thực tế qua Chị Đẹp Đạp Gió, giành giải Chị Đẹp Được Yêu Thích Nhất và góp mặt trong đội hình ra mắt chung cuộc. Đến tháng 11/2025, nữ ca sĩ đánh dấu sự trở lại đường đua Vpop sau 7 năm với MV Director, trước khi kết hợp cùng Tóc Tiên trong ca khúc Hoa Hồng Ai Vun Trồng vào tháng 3/2026.

Bên cạnh sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, cuộc sống hôn nhân của Minh Hằng cũng nhận được nhiều sự quan tâm

Bên cạnh sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, cuộc sống hôn nhân của Minh Hằng cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Tháng 6/2022, nữ ca sĩ kết hôn với một doanh nhân hơn cô 10 tuổi, sau 6 năm hẹn hò. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 8/2023. Kể từ khi lập gia đình, Minh Hằng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian chăm sóc tổ ấm và tận hưởng cuộc sống bên chồng con.

Ông xã doanh nhân thường xuyên thể hiện sự quan tâm đến sở thích và cuộc sống của Minh Hằng. Một trong những điều khiến khán giả chú ý là cách anh ủng hộ niềm đam mê pickleball của nữ ca sĩ. Minh Hằng từng chia sẻ chồng đã mở hẳn 12 sân pickleball ngay sát nhà để cô có thể thoải mái chơi bất cứ khi nào muốn.

Không chỉ mở sân pickleball

ông xã còn nhiều lần chuẩn bị những món quà đặc biệt dành như vàng hay xe

Không chỉ tạo điều kiện để Minh Hằng chơi thể thao, ông xã còn nhiều lần chuẩn bị những món quà đặc biệt dành cho cô. Trong một dịp sinh nhật, Minh Hằng từng bất ngờ khi nhận được hộp vàng nguyên khối được chuẩn bị công phu. Một lần khác, nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc được tặng ô tô mới kèm hoa tươi. Đáng chú ý, chiếc xe có biển số gắn với ngày sinh của Minh Hằng và con trai.

Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng vẫn duy trì sức hút và tiếp tục được chú ý qua những dấu ấn trong âm nhạc, điện ảnh lẫn cuộc sống đời thường

Sau khi làm mẹ, Minh Hằng cũng từng chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống vợ chồng. Việc chăm sóc con nhỏ mang đến nhiều trải nghiệm mới, đồng thời khiến cả hai có những khác biệt trong sinh hoạt. Dù vậy, hình ảnh Minh Hằng được chồng quan tâm, đồng hành vẫn thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của nữ ca sĩ, thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng vẫn duy trì sức hút và tiếp tục được chú ý qua những dấu ấn trong âm nhạc, điện ảnh lẫn cuộc sống đời thường.

Ảnh: FBNV