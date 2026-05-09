Ca sĩ Việt có loạt hit trăm triệu view đáp trả gay gắt khi bị đồn dùng chất cấm cùng Lou Hoàng

Ngày 9/5, Only C bất ngờ có động thái gây chú ý trên trang cá nhân khi trực tiếp đáp trả những bình luận suy diễn liên quan đến việc sử dụng chất cấm cùng Lou Hoàng. Nam ca nhạc sĩ chụp lại một số bình luận từ cư dân mạng và bày tỏ thái độ bức xúc: “Mình tu nên hiền rồi. Chứ ko thì mình sẽ nói: Ngh*** cái ** *** mày!”.

Phản ứng gay gắt của Only C nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nam producer đang bị réo tên vô căn cứ chỉ vì mối quan hệ thân thiết với Lou Hoàng. Trước những đồn đoán lan truyền thiếu kiểm chứng, Only C không né tránh mà chọn cách lên tiếng trực diện.

Thời gian gần đây, Lou Hoàng trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các nền tảng mạng xã hội, xuất phát từ loạt ồn ào đời tư. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ một bài đăng của một cô gái trên mạng xã hội có nhắc thẳng tên Hải Đăng Doo. Trong hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng soi ra vật thể bị nghi là bóng cười, đồng thời xuất hiện một người đàn ông khác có hình xăm được cho là giống với Lou Hoàng.

Bức ảnh cuốn Lou Hoàng vào tranh cãi

Lou Hoàng giữ im lặng suốt nhiều ngày qua

Giữa tâm bão, phía Hải Đăng Doo lên tiếng bác bỏ những đồn đoán liên quan nhưng không thuyết phục được khán giả. Trong khi đó, Lou Hoàng lại giữ im lặng suốt nhiều ngày qua. Nam ca sĩ đồng thời âm thầm khóa tài khoản TikTok cá nhân và thông báo không tham gia biểu diễn tại một show âm nhạc diễn ra vào cuối tháng 5.

Ồn ào liên quan đến Lou Hoàng cũng kéo theo nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối trước sự nghiệp toàn hit và tài năng của Lou Hoàng. Trong số đó, mối quan hệ giữa Lou Hoàng và Only C cũng liên tục bị nhắc đến. Khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, sự nghiệp của Lou Hoàng không thực sự thuận lợi. Bước ngoặt đến với nam ca sĩ khi anh tham gia chương trình Ngôi Sao Việt. Dù không giành ngôi vị cao nhất, chương trình lại trở thành cơ hội quan trọng giúp Lou Hoàng gặp gỡ Only C và được nam producer nhận làm học trò.

Lou Hoàng được Only C dìu dắt vào nghề

Dưới sự dẫn dắt của Only C, Lou Hoàng nhanh chóng trở thành hiện tượng được giới trẻ yêu thích. Cả hai tạo nên nhiều sản phẩm thành công, trong đó Đắng Lòng Thanh Niên từng giúp cái tên Lou Hoàng được chú ý rộng rãi. Sau đó, ca khúc Đếm Ngày Xa Em do Only C và Lou Hoàng thể hiện tiếp tục tạo tiếng vang lớn, cán mốc hơn 140 triệu lượt xem trên YouTube.

Không chỉ là người đỡ đầu Lou Hoàng, Only C còn là người anh, đồng nghiệp thân thiết, đồng hành đến hiện tại. Chính vì mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều năm, Only C bất ngờ bị một bộ phận cư dân mạng réo tên và suy diễn liên quan đến những ồn ào hiện tại của Lou Hoàng.

Only C là ca nhạc sĩ, producer nổi tiếng của Vbiz

Only C tên thật là Nguyễn Phúc Thạch, sinh năm 1988 tại Đà Nẵng. Anh là một trong những nghệ sĩ đa năng có sức ảnh hưởng lớn tại Vpop khi hoạt động ở nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Only C được công chúng biết đến rộng rãi từ khoảng năm 2013 với loạt ca khúc có màu sắc hiện đại, dễ tạo xu hướng trên mạng xã hội.

Cột mốc giúp tên tuổi Only C bùng nổ mạnh mẽ là bản hit Anh Không Đòi Quà kết hợp cùng Karik. Ca khúc từng tạo nên cơn sốt lớn với hàng loạt video cover và trở thành hiện tượng mạng một thời.

Tính cả nhạc phẩm sáng tác cho nghệ sĩ khác lẫn tự thể hiện, Only C sở hữu kho nhạc dồi dào với cả loạt hit chục triệu đến trăm triệu view

Sau đó, Only C tiếp tục khẳng định vị thế “nhà tạo hit” khi đứng sau nhiều sản phẩm nổi tiếng của các nghệ sĩ trẻ. Tính cả nhạc phẩm sáng tác cho nghệ sĩ khác lẫn tự thể hiện, Only C sở hữu kho nhạc dồi dào với cả loạt hit chục triệu đến trăm triệu view. Only C cũng được gọi là “ông hoàng nhạc phim” khi sở hữu nhiều OST đạt hàng trăm triệu lượt xem. Trong đó, Yêu Là Tha Thu - ca khúc nhạc phim Em Chưa 18 từng là một trong những bản ballad thành công nhất sự nghiệp của nam nhạc sĩ. Ngoài ra, anh còn ghi dấu với các sản phẩm như Đau Để Trưởng Thành, Quan Trọng Là Thần Thái hay Có Lẽ Anh Chưa Từng.

Theo đuổi dòng nhạc Pop, R&B và EDM, Only C được đánh giá cao nhờ khả năng tạo nên những giai điệu bắt tai, phù hợp thị hiếu khán giả trẻ. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng lớn trong thị trường nhạc Việt, đặc biệt ở vai trò producer.

