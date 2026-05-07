Sáng 7/5, mạng xã hội Threads xôn xao trước loạt bài đăng liên quan đến Hải Đăng Doo và Lou Hoàng. Nguồn cơn bắt đầu từ việc một cô gái có hơn 4,4 nghìn người theo dõi trên Facebook, phần giới thiệu cá nhân ghi đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, bất ngờ đăng tải hình ảnh kèm tag thẳng tên Hải Đăng Doo cùng dòng trạng thái gây chú ý: "Hải Đăng Doo, sớm dữ rồi đó anh ơi".

Sự việc nhanh chóng thu hút bàn tán bởi bối cảnh trong ảnh được cho là bên trong một khách sạn sang trọng tại Đà Nẵng. Trong phòng xuất hiện nhiều chi tiết như đồ ăn, bóng bay và một số vật dụng khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi. Đáng chú ý hơn, bức ảnh còn để lộ rõ khuôn mặt của Hải Đăng Doo trong trang phục áo choàng khách sạn. Hình xăm của chàng trai ngồi bên cạnh cô gái đăng ảnh giống với hình trên tay Lou Hoàng. Trong phòng này còn có thêm 1 cô gái đang ngồi ở góc bên phải.

Từ đây, hàng loạt nghi vấn liên quan đến mối quan hệ giữa hai cô gái xuất hiện trong căn phòng và Hải Đăng Doo, Lou Hoàng bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.

Giữa lúc thông tin đang gây xôn xao, cư dân mạng tiếp tục "đào" lại nhiều chi tiết cho thấy Hải Đăng Doo và Lou Hoàng thực sự đã có mặt tại khách sạn này trong những ngày gần đây. Trước đó, cả hai được khán giả bắt gặp xuất hiện tại một photobooth ở Đà Nẵng vào ngày 6/5. Cùng thời điểm, Hải Đăng Doo cũng đăng story check-in tại một khách sạn với bố cục căn phòng, rèm cửa và cách bài trí được nhận xét khá giống với hình ảnh cô gái kia chia sẻ.

Trong khi đó, Lou Hoàng đăng clip nhảy trend cùng Hải Đăng Doo trên TikTok, tiết lộ cả hai đang có chuyến nghỉ lễ muộn tại Đà Nẵng. Khung cảnh phía sau trong video cũng bị netizen soi có nhiều điểm tương đồng với căn phòng đang gây tranh cãi.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, cô gái đăng tải loạt hình ảnh nói trên đã nhanh chóng xoá bài và lên tiếng giải thích. Theo đó, cô cho biết toàn bộ hình ảnh đều được tạo bằng AI vì quá muốn có ảnh chung với Hải Đăng Doo sau lần gặp tại photobooth nhưng không thể chụp cùng nam ca sĩ do anh quá bận.

Cô gái kia đăng tải trên trang cá nhân: "Xin lỗi cộng đồng mạng, tất cả hình ảnh em vừa post đều là AL (AI- PV) vì em muốn chụp hình với anh Doo từ photobooth ở Đà Nẵng nhưng anh Doo vì quá bận nên em không thể có được tấm hình với anh Doo. Nên em đã sử dụng hình ảnh AI để tự làm content cho kênh của mình".

Dẫu vậy, phần giải thích này vẫn chưa thể làm dịu tranh cãi. Nhiều cư dân mạng cho rằng có khá nhiều điểm chưa hợp lý trong lời đính chính của cô gái. Netizen đặt câu hỏi nếu chỉ muốn tạo ảnh “đu idol”, tại sao bối cảnh lại là phòng khách sạn riêng tư thay vì không gian photobooth như lời kể. Bên cạnh đó, Hải Đăng Doo trong ảnh cũng xuất hiện với diện mạo không phải hình ảnh chỉn chu thường thấy trên sân khấu hay sự kiện.

Đáng chú ý, một số cư dân mạng còn soi ra chi tiết phản chiếu trong gương và cho rằng công nghệ AI hiện tại khó xử lý hoàn hảo những điểm này. Chính vì thế, lời giải thích của cô gái càng khiến sự việc trở nên ồn ào hơn trên các diễn đàn mạng xã hội.

Hiện tại, Hải Đăng Doo vẫn lưu giữ story check-in khách sạn trên trang cá nhân, trong khi video đi nghỉ tại Đà Nẵng cùng Lou Hoàng vẫn xuất hiện trên TikTok. Chúng tôi đang liên hệ phía nghệ sĩ để tìm hiểu thêm về vụ việc đang gây bàn tán này.

Hải Đăng Doo, Lou Hoàng là ai?

Hải Đăng Doo nổi tiếng là một TikToker với 3,2 triệu người theo dõi. Tên tuổi của hot boy sinh năm 2000 được biết đến nhiều hơn khi tham gia loạt gameshow như Tỏ tình hoàn mỹ, Trời sinh một cặp ... Tại Trời sinh một cặp , Hải Đăng Doo giành ngôi vị quán quân. Đây cũng là bước đêm giúp mỹ nam 2k debut với vai trò ca sĩ. Ngoài ra, vẻ ngoài điển trai cũng là lợi thế giúp Hải Đăng Doo được nhiều người nhớ đến. Hải Đăng Doo là anh trai được nhiều fan của Anh Trai Say Hi chú ý vì vẻ ngoài điển trai. Về chuyện đời tư, Hải Đăng Doo dính tranh cãi vì bị soi hint có bạn gái nhưng vẫn "xào couple" với Gemini Hùng Huỳnh.

Lou Hoàng tên thật là Hoàng Kim Long, sinh năm 1994. Anh đã từng trải qua một quãng thời gian rất khó khăn khi thuyết phục gia đình đi theo con đường âm nhạc. Khi mới biết Lou Hoàng có ý định bước chân vào nghề ca hát, cha mẹ anh đã phản đối rất dữ dội, mặc dù bị gia đình phản đối nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Nam ca sĩ bỏ học ở trường Đại học Sư phạm TP. HCM và đi tìm cơ hội phát triển sự nghiệp, mẹ của Lou Hoàng thậm chí đã đuổi anh ra khỏi nhà vì không nghe lời.

Những ngày đầu ra ngoài tự lập, Lou Hoàng đi hát ở các phòng trà, một buổi tối đi hát anh được trả khoảng 200 triệu tiền thù lao. Nam ca sĩ sau đó gặp được nhạc sĩ Only C và được nhạc sĩ này nhận làm học trò. Nhờ sự nâng đỡ của nhạc sĩ Only C, Lou Hoàng dần dần chứng tỏ được tài năng của bản thân khi sở hữu loạt hit được nhiều khán giả yêu thích, có thể kể đến như Mình Là Gì Của Nhau (114 triệu view), Yêu Em Dại Khờ (59 triệu view), Yêu Một Người Có Lẽ (49 triệu view), Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao (37 triệu view)... Lou Hoàng từng chật chật vượt qua cơn khủng hoảng tâm lý do bị liệt dây thần kinh số 7 vào năm 2021. Hit-maker 1 thời tự nhốt mình trong nhà để điều trị, khiến anh rơi vào trầm cảm.

