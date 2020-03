Ca sĩ trẻ Trung Quốc bị tuyên án hơn 3 năm tù vì tội buôn khẩu trang trái phép, lừa đảo cả tỷ đồng

Tháng 2/2020, nam ca sĩ trẻ Hoàng Trí Bác đã bị bắt giữ sau khi bị tố cáo lừa đảo, rao bán khẩu trang nhưng sau khi người mua chuyển tiền thì "lặn mất tăm".

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm ở nhà riêng tại Quảng Đông, thu giữ tang vật gồm điện thoại, máy tính... Hoàng Trí Bác đã lừa trót lọt 2 vụ tương tự trước khi bị bắt.

Mới đây, Sina đưa tin đã có phán quyết cuối cùng về hình phạt cho hành vi trái phép của Hoàng Trí Bác. Nam ca sĩ trẻ này sẽ phải nhận 3 năm 3 tháng tù giam và phạt 1.400 USD (hơn 32 triệu đồng).

Hoàng Trí Bác

Tin đăng trên Sina

Hoàng Trí Bác khai báo: "Tôi đã cố gắng thu thập khẩu trang y tế để trả hàng cho người mua nhưng không được. Lúc đó tôi đã nhận biết được hành vi phi pháp của mình, vì vậy muốn hoàn lại tiền nhưng chưa kịp trả đã bị bắt. Tôi xin nhận lỗi, tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ mình".

Nam thần tượng khai báo tại cơ quan điều tra

Hoàng Trí Bác là thực tập sinh của Yuehue Entertainment, từng tham gia nhiều chương trình truyền hình thể hiện khả năng ca hát trong đó có "All for one" năm 2019; từng tìm cơ hội phát triển sự nghiệp ở Hàn Quốc nhưng không thành công.

Nguồn: Sina