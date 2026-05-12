Vụ việc ca sĩ Miu Lê cùng nhiều người bị phát hiện dương tính với ma túy tại Cát Hải (Hải Phòng) đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Dưới góc độ pháp lý, Ts.Ls.Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, việc ca sĩ, người mẫu dính dáng đến nghi án ma túy không phải là lần đầu xảy ra. Tuy nhiên, theo ông, đây đều là những vụ việc đáng tiếc và cái giá phải trả là quá đắt. Trong trường hợp chỉ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc bị áp dụng các biện pháp cai nghiện theo quy định. Tuy nhiên, nếu có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liên quan vụ việc tại Cát Hải, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM), Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) cùng 3 đối tượng khác.

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 6 người đều dương tính với ma túy. Trong đó, Phong, Nam, An và ca sĩ Miu Lê dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA.

Theo Ts. Ls. Đặng Văn Cường, cơ quan điều tra sẽ tiến hành tạm giữ hình sự những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc. Trường hợp có căn cứ cho thấy các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đối với người sử dụng trái phép chất ma túy mà được xác định là người nghiện thì sẽ bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Đáng chú ý, nếu người đó đang trong thời gian cai nghiện hoặc sau cai nghiện chưa đủ 2 năm mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy thì cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 256a Bộ luật Hình sự sửa đổi.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi tổ chức sử dụng hay chỉ sử dụng trái phép chất ma túy

Ngoài ra, trong trường hợp cơ quan điều tra khám xét và thu giữ được ma túy, đồng thời xác định được người có hành vi cất giữ, quản lý số ma túy này thì đối tượng liên quan có thể bị xử lý về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt thấp nhất là 3 năm tù và cao nhất có thể đến tù chung thân.

Phân tích sâu hơn dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường cho biết cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ ai là người mua ma túy cho cả nhóm sử dụng, ai là người thuê địa điểm, chuẩn bị dụng cụ hay lôi kéo, rủ rê người khác tham gia sử dụng ma túy.

Ca sĩ Miu Lê bị công an đưa về trụ sở làm việc vì nghi vấn ma túy.

Theo quy định pháp luật, hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” được hiểu là hành vi tổ chức đưa ma túy vào cơ thể người khác. Vì vậy, những người thuê hoặc mượn địa điểm, chuẩn bị dụng cụ, mua ma túy hoặc gọi người khác đến để cùng sử dụng đều có thể bị xem xét là đồng phạm trong hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 255 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt thấp nhất là 3 năm tù. Đặc biệt, trong trường hợp tổ chức cho từ 2 người trở lên sử dụng trái phép chất ma túy thì khung hình phạt có thể từ 7 đến 15 năm tù.

Do đó, theo vị chuyên gia pháp lý, nếu có căn cứ cho thấy nữ ca sĩ liên quan đến việc tổ chức sử dụng hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngược lại, nếu chỉ là người sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không có hành vi tổ chức hay tàng trữ thì sẽ bị xử phạt hành chính và có thể bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc nếu được xác định là người nghiện.

Ts. Ls. Đặng Văn Cường cũng nhấn mạnh, điểm đáng chú ý trong Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2025 là việc hình sự hóa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với người nghiện đang trong thời gian cai nghiện, sau cai nghiện hoặc trong thời gian theo dõi sau cai nghiện mà tiếp tục tái sử dụng ma túy. Theo ông, việc bổ sung Điều 256a thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật cũng như quyết tâm mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma túy hiện nay.

Thời gian qua, không ít nghệ sĩ, ca sĩ vướng vào các vụ việc liên quan đến ma túy, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh liên quan. Theo Ts.Ls.Đặng Văn Cường, đây là điều rất đáng tiếc, phản ánh sự xuống cấp về ý thức chấp hành pháp luật cũng như trách nhiệm xã hội của một bộ phận người nổi tiếng.

“Đối với những người nổi tiếng như ca sĩ, nghệ sĩ những người có sức ảnh hưởng lớn và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo – xã hội luôn đặt kỳ vọng họ phải có lối sống chuẩn mực, ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng. Tuy nhiên, môi trường hoạt động nghệ thuật với nhiều cám dỗ, áp lực công việc và các mối quan hệ phức tạp đã khiến không ít người bị lôi kéo hoặc tự tìm đến ma túy, từ đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cá nhân cũng như tác động xấu đến xã hội”, ông Cường nhận định.

Từ thực tế trên, vị chuyên gia cho rằng cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý, đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống đối với giới nghệ sĩ. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp có biểu hiện lệch chuẩn, liên quan đến ma túy hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

“Để trở thành nghệ sĩ nổi tiếng là điều không dễ dàng. Nhưng để đánh mất danh tiếng, đánh mất niềm tin của công chúng và thậm chí vướng vào vòng lao lý thì đôi khi chỉ cần một phút buông lỏng bản thân trước cám dỗ. Vì vậy, giữ gìn hình ảnh, đạo đức và sự tôn trọng từ khán giả mới là thử thách lớn nhất mà mỗi nghệ sĩ phải vượt qua”, Ts.Ls.Đặng Văn Cường chia sẻ.