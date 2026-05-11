Tối 11/5, Công an Hải Phòng thông tin, khoảng 12h30' ngày 10/5/2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội; Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Tài Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp Công an đặc khu Cát Hải điều tra, xử lý theo quy định.

Đáng chú ý trong nhóm đối tượng bị phát hiện dương tính với ma túy là Lê Ánh Nhật (được biết đến với nghệ danh Miu Lê), quê gốc Thừa Thiên - Huế.

Cô bắt đầu được công chúng biết đến qua các bộ phim dành cho tuổi teen vào cuối những năm 2000.

Thời điểm đó, Miu Lê tham gia diễn xuất nhiều hơn ca hát và xuất hiện trong các dự án như Thiên thần áo trắng, Những thiên thần áo trắng hay Cô gái xấu xí. Hình ảnh của cô gắn với lớp nghệ sĩ trẻ bước ra từ các bộ phim học đường và các chương trình giải trí dành cho giới trẻ.

Sau một thời gian hoạt động với vai trò diễn viên, Miu Lê chuyển hướng sang âm nhạc. Quá trình này không diễn ra nhanh chóng vì cô từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc và phong cách biểu diễn.

Thay vì tách hẳn khỏi nghệ thuật, Mui Lê tiếp tục phát hành sản phẩm mới và duy trì hoạt động trong cả 2 lĩnh vực.

Trong âm nhạc, Miu Lê thường theo đuổi các bài hát mang nội dung tình cảm, giai điệu dễ nghe và hướng đến khán giả trẻ. Cô không thuộc nhóm ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc nổi bật, nhưng có lượng người theo dõi ổn định nhờ sự xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, mạng xã hội và các chương trình giải trí, thông tin này được đăng tải trên tờ Người lao động.

Mới đây nhất là vào năm 2025, theo thông tin trên tờ VTC News, Miu Lê là một trong những cái tên nổi bật khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Cuối tháng 4 vừa qua, cô tiếp tục gây chú ý với vai diễn trong phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8. Phim hiện đang thu về hơn 32 tỷ đồng.