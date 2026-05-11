Công an TP Hải Phòng ngày 11/5 cho biết đã làm việc với Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM) và một số đối tượng khác.

Cụ thể, thông tin trên VOV cho hay, trước đó, Công an xã Cát Hải nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê - Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Trần Đức Phong và Vũ Khương An dương tính với ma túy.Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.