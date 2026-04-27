Ca sĩ Kyo York và Đại sứ Gabi Bảo Uyên trình diễn tại sự kiện công bố Trạm Di sản: Em Tây Bắc 2

Tối ngày 26/4 vừa qua tại Hà Nội, giới mộ điệu và các bậc phụ huynh đã có dịp chứng kiến lễ công bố dự án Vietnam Iconic Runway 2026. Đây không chỉ là một thông báo về lịch trình trình diễn, mà còn là lời khẳng định về một định hướng giáo dục mới: Dùng thời trang để kể câu chuyện về cội nguồn.

Nếu những mùa trước, Vietnam Iconic Runway đã ghi dấu ấn tại Cao Bằng, Lạng Sơn hay Đà Lạt, thì trong năm 2026, bản đồ thời trang nhí sẽ tiếp tục nối dài đến những vùng đất mới đầy cảm hứng như Đắk Lắk, Nha Trang, Ninh Bình và Thái Bình.

Thay vì những sàn catwalk chữ T cứng nhắc, BTC đã khéo léo biến địa hình thực tế của từng địa phương thành một "sân khấu mở". Tại đây, yếu tố văn hóa bản địa không chỉ là phông nền mà trở thành linh hồn của bộ sưu tập. Các em nhỏ không chỉ trình diễn trang phục, mà đang trực tiếp đối thoại với thiên nhiên và di sản của vùng đất mình đặt chân đến.

Trong kỷ nguyên của trải nghiệm, các phụ huynh ngày càng khắt khe hơn khi chọn lựa sân chơi cho con trẻ.

Vietnam Iconic Runway đã giải quyết được bài toán khó: Làm sao để trẻ vừa học được phong thái tự tin, vừa không tách rời khỏi những giá trị cốt lõi?

Qua từng mùa, các mẫu nhí không chỉ được rèn luyện kỹ năng catwalk chuyên nghiệp mà còn học cách làm việc nhóm, phong thái trình diễn tự tin trước công chúng.

Việc tham gia vào một hệ sinh thái nghệ thuật đa dạng từ ca hát, diễn xuất đến trình diễn trong các bối cảnh văn hóa giúp trẻ thẩm thấu nét đẹp của quê hương một cách tự nhiên và trực quan nhất.

Sự kiện cũng chính thức hé lộ dàn Đại sứ hình ảnh nhí cho năm 2026 gồm: Vũ Ngọc Bảo Trâm, Gabi Bảo Uyên, Rosie Bảo Anh và Nguyễn Lưu Hoài An. Đây là những gương mặt triển vọng, đại diện cho tinh thần trẻ trung, năng động nhưng cũng đầy chiều sâu của dự án năm nay.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của ca sĩ Kyo York bên cạnh Đại sứ Gabi Bảo Uyên đã tạo nên điểm nhấn thú vị, minh chứng cho sự giao thoa văn hóa và sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ trong việc truyền cảm hứng cho trẻ nhỏ.

Vietnam Iconic Runway 2026 đang chứng minh rằng: Thời trang trẻ em tại Việt Nam đã bước qua thời kỳ "diễn cho vui". Giờ đây, mỗi bước chân của các em trên sàn runway còn mang theo sứ mệnh kết nối di sản, để những câu chuyện văn hóa của cha ông được kể lại bằng ngôn ngữ của tương lai.