DTAP làm mới Hello Việt Nam qua phần thể hiện của Kyo York và Gabi Bảo Uyên

Ca khúc Hello Việt Nam vừa được giới thiệu trở lại trong một phiên bản mới do nhóm sản xuất DTAP thực hiện, với phần thể hiện của ca sĩ Kyo York và giọng ca nhí Gabi Bảo Uyên. Đây là bản remake mang tinh thần đương đại, nhưng vẫn giữ trọng tâm tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua việc lồng ghép các chất liệu dân ca ba miền Bắc – Trung – Nam vào tổng thể hòa âm hiện đại.

Phiên bản mới của Hello Việt Nam được trình diễn lần đầu trong khuôn khổ Angel Stars Awards 2025, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ cách dàn dựng tối giản, không đặt nặng yếu tố sân khấu hoành tráng mà tập trung hoàn toàn vào âm nhạc và thông điệp. Tiết mục tạo dấu ấn bằng sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ, qua đó mang đến một góc nhìn mới mẻ cho ca khúc vốn đã quen thuộc với công chúng trong nhiều năm.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của bản phối lần này nằm ở cách DTAP xử lý phần mashup các làn điệu dân ca. Thay vì sử dụng dày đặc hay mang tính minh họa, những chất liệu truyền thống được đưa vào một cách tiết chế, vừa đủ để tạo màu sắc văn hóa, vừa không làm gián đoạn mạch cảm xúc chung của ca khúc. Trên nền hòa âm hiện đại, các yếu tố dân gian trở thành điểm tựa tinh thần, giúp bài hát giữ được sự gần gũi nhưng vẫn phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương thời.

Trong dự án, Gabi Bảo Uyên đảm nhận phần thể hiện với giọng ca trong trẻo, mang sắc thái thiếu nhi rõ rệt. Giọng hát của em góp phần khơi gợi cảm xúc hồn nhiên, trong sáng, đồng thời đóng vai trò kết nối thông điệp yêu quê hương với thế hệ khán giả trẻ. Việc lựa chọn một giọng ca nhí cũng cho thấy định hướng của ê-kíp trong việc mở rộng đối tượng tiếp cận của ca khúc, không chỉ dừng lại ở những khán giả đã quen thuộc với Hello Việt Nam từ trước.

Ở chiều ngược lại, Kyo York tiếp tục khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ gắn bó lâu dài với các dự án âm nhạc mang màu sắc văn hóa Việt Nam. Trong nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, anh thường xuyên lựa chọn những ca khúc giàu tính truyền thống hoặc mang thông điệp về quê hương, con người Việt. Sự xuất hiện của Kyo York trong phiên bản mới của Hello Việt Nam vì thế được xem như một mạch nối xuyên suốt, góp phần giữ tinh thần nguyên bản của bài hát trong khi vẫn mở ra không gian sáng tạo mới.

Sự kết hợp giữa Kyo York và Gabi Bảo Uyên tạo nên một đối thoại âm nhạc mang tính đa thế hệ. Một bên là giọng ca đã có nhiều năm gắn bó với âm nhạc Việt Nam, một bên là đại diện cho thế hệ trẻ với cách cảm nhận trong trẻo, mới mẻ. Chính sự song hành này giúp Hello Việt Nam phiên bản mới không chỉ là một bản làm lại, mà còn là một cách kể lại câu chuyện quen thuộc bằng ngôn ngữ phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Sau phần trình diễn tại Angel Stars Awards 2025, phiên bản mới của Hello Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi trên các nền tảng âm nhạc và truyền thông. Đây được xem là bước đi nhằm đưa ca khúc đến gần hơn với công chúng trẻ, đồng thời khẳng định khả năng làm mới những tác phẩm quen thuộc bằng tư duy sản xuất hiện đại nhưng vẫn tôn trọng giá trị văn hóa cốt lõi.