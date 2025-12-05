Kyo York làm mới ca khúc Hello Vietnam cùng giọng ca nhí Gabi Bảo Uyên

Tại TP.HCM, sự kiện Vietnam Iconic Awards 2025 vừa diễn ra với sự góp mặt của nhiều tài năng trẻ và đại diện các đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc. Trong chương trình, ca sĩ nhí Gabi Bảo Uyên đảm nhiệm vai trò đặc biệt khi cùng Kyo York mở màn đêm vinh danh bằng tiết mục Hello Việt Nam – Một Vòng Việt Nam, trình diễn cùng vũ đoàn GDT.

Thời gian gần đây, hai ca khúc này tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt trong những hoạt động văn hóa – nghệ thuật chào mừng các sự kiện mang tính đại lễ như A50 và A80. Với thông điệp tôn vinh vẻ đẹp đất nước và niềm tự hào dân tộc, Hello Việt Nam và Một Vòng Việt Nam đã trở thành những giai điệu quen thuộc trong nhiều chương trình biểu diễn, video lan tỏa cộng đồng và các hoạt động kỷ niệm lớn.

Sự kết hợp giữa Kyo York và Gabi Bảo Uyên mang đến màu sắc tươi mới cho hai ca khúc kinh điển này. Giọng hát giàu cảm xúc của nam ca sĩ người Mỹ hòa quyện với năng lượng trẻ trung của Bảo Uyên giúp tiết mục mở màn giữ được tinh thần nguyên bản nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng. Khả năng xử lý bài hát bằng hai ngôn ngữ Anh – Việt cùng phong thái biểu diễn tự tin của Bảo Uyên khiến phần trình diễn nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Tại sự kiện, Gabi Bảo Uyên được xướng tên ở hạng mục “Ca sĩ nhí Ấn tượng 2025”, ghi nhận nỗ lực và sự trưởng thành của cô bé trong hoạt động nghệ thuật suốt năm qua. Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao giọng hát sáng, khả năng làm chủ sân khấu và tinh thần làm việc nghiêm túc của Bảo Uyên.

Dù còn nhỏ tuổi, Gabi Bảo Uyên đã ghi dấu trong nhiều hoạt động nổi bật: từng biểu diễn Rock Hạt Gạo cùng vũ đoàn GDT và nhận danh hiệu Talent Tài Năng 2024 từ AStar Entertainment; giữ vai trò Đại sứ hình ảnh chủ đề Wild Host tại Angel’s Wish Fashion Show 2025 và trình diễn tiết mục đơn ca Mê Ly Hè; xuất hiện trong phần mở màn của diễn đàn StepUp Mentor Group – Next Gen CEO Vietnam 2025.

Với thành tích tại Vietnam Iconic Awards 2025 và những hoạt động nổi bật thời gian qua, Gabi Bảo Uyên tiếp tục được xem là một trong những gương mặt triển vọng của âm nhạc thiếu nhi. Sự đồng hành của gia đình, thầy cô và các đơn vị đào tạo nghệ thuật như 9 Talent Group và AStar Entertainment được nhận định là nền tảng quan trọng giúp cô bé phát triển bền vững trên con đường nghệ thuật.

Vietnam Iconic Awards 2025 không chỉ là dấu ấn trong sự nghiệp của Gabi Bảo Uyên mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội để cô bé tiến xa hơn, tự tin bước tiếp ở những dự án và sân khấu lớn trong tương lai.



