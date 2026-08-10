Ca sĩ Hiền Anh xuất hiện trong chương trình đặc biệt mùa Vu Lan, tiết lộ người đồng hành làm nên thành công bao năm

Mùa Vu Lan là dịp để mỗi người chậm lại, nhìn về cha mẹ và những người thân đã đồng hành cùng mình qua năm tháng. Với ca sĩ Hiền Anh, câu chuyện về gia đình cũng gắn với một hành trình nhiều thăng trầm, trong đó cô luôn có người bạn đời là cựu cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng đồng hành.

Sau những biến động, càng hiểu giá trị của gia đình

Hiền Anh trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai 2007, từng giành giải Nhì dòng nhạc thính phòng. Sau khi kết hôn với cựu cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng, nữ ca sĩ vừa chăm lo gia đình vừa tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, cuộc sống của hai vợ chồng không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Vợ chồng ca sĩ Hiền Anh, cựu cầu thủ Mạnh Dũng luôn đồng hành với nhau trong mọi công việc

Có thời điểm việc kinh doanh của gia đình gặp khó khăn, kéo theo những áp lực về kinh tế và khiến con đường nghệ thuật của Hiền Anh bị gián đoạn. Nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian nhiều năm không thể thực hiện album mới. Những biến cố ấy trở thành một phần trong hành trình hôn nhân của hai người, khi cả hai phải cùng nhau đối diện với những vấn đề không dễ dàng.

Nguyễn Mạnh Dũng không chỉ đồng hành với vợ trong cuộc sống mà còn xuất hiện trong một số hoạt động nghệ thuật của cô. Cựu cầu thủ từng tham gia các sản phẩm âm nhạc của Hiền Anh, trong đó có những dự án hướng tới cộng đồng và lan tỏa các giá trị tích cực.

Không phải lúc nào người ngoài cũng có thể hiểu hết những gì một gia đình đã trải qua. Đặc biệt với những người hoạt động nghệ thuật, phía sau một sân khấu rực rỡ có thể là rất nhiều áp lực mà chỉ người thân mới chứng kiến. Vì thế, sự đồng hành đôi khi không nằm ở những lời nói lớn lao mà ở việc cùng nhau giải quyết từng vấn đề khi cuộc sống gặp khó.

Từ câu chuyện Vu Lan đến cách giữ gìn những người thân yêu

Tinh thần ấy cũng là mạch cảm xúc trong chương trình Duyên 8 – "Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ", diễn ra ngày 9/8 tại Hồ Văn, thuộc quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), nhân mùa Vu Lan.

Vợ chồng ca sĩ Hiền Anh trong chương trình Duyên 8 – "Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ"

Chương trình hướng tới câu chuyện về lòng hiếu thảo thông qua âm nhạc, giao lưu văn hóa và hoạt động viết thư gửi cha mẹ, ông bà hoặc những người đã nuôi dưỡng mình. Điểm nhấn là hành trình "Lá thư gửi Thanh xuân của mẹ", khuyến khích mọi người nói ra những điều đôi khi trong cuộc sống thường ngày vẫn ngại bày tỏ.

Hiền Anh, người khởi xướng chương trình, mong muốn hoạt động này không chỉ dừng lại ở một sự kiện nghệ thuật mà trở thành dịp để mọi người dành thêm thời gian cho gia đình. Theo nữ ca sĩ, nếu một lá thư hay một cuộc trở về có thể khiến ai đó quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn thì đó đã là điều đáng quý.

Nhìn từ câu chuyện của chính Hiền Anh, gia đình không phải nơi không có những giai đoạn khó khăn, càng không phải lúc nào vợ chồng cũng có thể thấu hiểu nhau hoàn toàn. Điều quan trọng là sau những biến động, cả hai vẫn lựa chọn đồng hành và cùng vun đắp cuộc sống.