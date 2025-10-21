Ca sĩ Đỗ Kim Thành quê Đà Nẵng là ai?

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ gọi tên ca sĩ Đỗ Kim Thành trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz. Ngay lập tức, tất tần tật thông tin về nữ ca sĩ sinh năm 1994, quê Đà Nẵng (Quảng Nam) này gây tò mò, tạo sự bàn tán xôn xao. Đỗ Kim Thành không phải khuôn mặt xa lạ trong showbiz, cô từng tham gia chương trình truyền hình thực tế, vướng tin đồn hẹn hò đồng nghiệp. Tuy nhiên, từ khoảng tháng 6/2024 đến nay, Đỗ Kim Thành đã "đóng băng" trang cá nhân, không có cập nhật thông tin nào mới khiến netizen hoang mang.

Đỗ Kim Thành lần đầu xuất hiện trước công chúng trong cuộc thi Miss Teen 2011. Tuy nhiên, tên tuổi của nữ ca sĩ chỉ được nhiều người chú ý khi cô góp mặt trong Học Viện Ngôi Sao, thi đấu chung với nhiều đối thủ như Hòa Minzy, Hoàng Yến Chibi... Cuối cùng, Kim Thành đạt vị trí top 4 chung cuộc.

Đỗ Kim Thành từng là đối thủ của Hoà Minzy

Sau đó, Đỗ Kim Thành tiếp tục hành trình khẳng định tên tuổi trong showbiz. Cô tham gia cuộc thi X-Factor và trở thành thành viên nhóm S-Girls khi được nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tuyển chọn vào nhóm. Từ đó, cô quyết định chuyển vào TP.HCM và gắn bó với ba thành viên Lưu Hiền Trinh, Chung Thương T-Jo, Shin Hồng Vịnh. Năm 2018, Kim Thành tham gia chương trình Gương mặt thân quen và dừng chân ở vị trí Á quân. Sau khi nhóm tan rã, Đỗ Kim Thành bắt đầu con đường solo, thử sức với nhiều phong cách âm nhạc mới mẻ hơn.

Nữ ca sĩ cũng đạt giải cao ở nhiều chương trình nhưng tên tuổi không quá nổi bật

Không chỉ được nhắc đến với sự nghiệp âm nhạc, Đỗ Kim Thành còn thu hút bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Từ hình ảnh nữ ca sĩ hiền lành, nhẹ nhàng thời mới debut, Kim Thành dần chuyển hướng sang phong cách gợi cảm, quyến rũ và hiện đại hơn. Cô thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong gợi cảm, tạo hình “nữ thần sắc đẹp” trên mạng xã hội. Sự thay đổi này cũng kéo theo không ít tranh cãi. Cư dân mạng từng đặt nghi vấn Kim Thành phẫu thuật thẩm mỹ vì gương mặt trở nên khác lạ, sống mũi cao hơn và đường nét sắc sảo hơn.

Nhan sắc Đỗ Kim Thành "lột xác" sau gần 15 năm vào showbiz

Về đời tư, Đỗ Kim Thành từng dính tin đồn hẹn hò với Ngô Kiến Huy, sau khi cả hai bị phát hiện mặc đồ đôi và đi du lịch chung. Tuy nhiên, cả hai đều nhanh chóng phủ nhận, khẳng định chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Sau tin đồn này, Kim Thành trở nên kín tiếng hơn, ít chia sẻ cuộc sống trên MXH.