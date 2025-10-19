Mới đây, ba ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái và Lâm Chấn Huy đã có buổi gặp mặt, ăn uống tại một sự kiện. Vợ của cả ba nam ca sĩ cũng đi cùng là người mẫu Kim Cương (vợ Ưng Hoàng Phúc), ca sĩ Triệu Ái Vy (vợ Dương Ngọc Thái) và hot girl Thu Hương (vợ Lâm Chấn Huy).

Trong sự kiện, cả ba nam ca sĩ đều chia sẻ về những người nết na, giỏi giang của mình. Thậm chí, cả ba còn không ngại thể hiện tình cảm với vợ trước đám đông. Qua hình ảnh có thể nhận thấy vợ của các sao nam đều chân dài, xinh đẹp.

Từ những hình ảnh này, nhiều người tò mò về ba người vợ của các nam ca sĩ từng nổi đình đám một thời. Theo đó, Kim Cương là vợ của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, là cựu siêu mẫu sinh năm 1986, từng đoạt giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008. Cô đã có một con trai riêng trước khi kết hôn với Ưng Hoàng Phúc vào năm 2018. Sau khi lập gia đình, Kim Cương gác lại sự nghiệp người mẫu để lui về làm quản lý, hỗ trợ chồng trong công việc và chăm sóc tổ ấm với ba người con (một con riêng của cô và hai con chung với Ưng Hoàng Phúc).

Triệu Ái Vy là người bạn đời của ca sĩ Dương Ngọc Thái. Cô từng là ca sĩ nhưng sau khi kết hôn với nam ca sĩ vào năm 2012, cô tạm dừng hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình. Triệu Ái Vy là người phụ nữ hiền lành, luôn đứng phía sau làm hậu phương vững chắc, giúp đỡ Dương Ngọc Thái trong các dự án nghệ thuật. Hiện tại, họ có hai con chung và một người con trai nuôi.

Vợ của ca sĩ Lâm Chấn Huy là Thu Hương, sinh năm 1993, kém chồng 12 tuổi và từng là một "fan cứng" của anh. Cặp đôi kết hôn vào cuối năm 2018. Thu Hương được nhận xét là người phụ nữ xinh đẹp, giản dị. Hiện cô kinh doanh tự do và được chồng yêu thương, cưng chiều.