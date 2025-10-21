Nữ diễn viên ly thân với chồng CEO vì 6 con chó cưng

Đặng Sa là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc với các vai diễn như Nghi Lâm trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013, Lật Diệu Nhân trong Mỹ Nhân Tâm Kế, Trương Quý Phi trong Cô Phương Bất Tự Thưởng…Mới đây, nữ diễn viên đã cùng ông xã Lộ Hành tham gia show truyền hình Tạm Biệt Người Yêu và chia sẻ đôi điều về cuộc hôn nhân bất ổn của mình.

Ngay lập tức, từ khóa "Vợ chồng Đặng Sa sống riêng vì chó cưng" đã lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Được biết, Đặng Sa đang nuôi 1 dàn chó cưng lên tới 6 con, trong đó có tới 4 thành viên là động vật bị bỏ rơi và được cô đưa về chăm sóc. Người đẹp này coi thú cưng như thành viên trong gia đình, yêu thương hết mực.

Thế nhưng, đối với ông xã Đặng Sa thì đàn chó này quả thực là cơn ác mộng, khiến anh mất ngủ nghiêm trọng. Bởi lẽ, chúng thường sủa, gây tiếng ồn vào lúc 12 giờ đêm, rạng sáng 3 giờ và 5 giờ sáng.

Vốn dĩ, cặp đôi đã ít giao tiếp vì có sự khác biệt về lối sống, Đặng Sa luôn "tỉnh như sáo" từ chiều đến tận đêm khuya, còn chồng cô là CEO đi làm giờ hành chính. Giờ đây, những khoảnh khắc ngọt ngào cuối tuần của họ cũng "toang" luôn vì đàn chó.

Xoay quanh câu chuyện của vợ chồng Đặng Sa – Lộ Hành, cư dân mạng đang tranh cãi cực "xôm" trên mạng xã hội. Có người khen ngợi Đặng Sa hết lời vì đã cứu trợ những động vật bị bỏ rơi, đồng thời chê trách Lộ Hành chưa biết cảm thông và chỉ biết đổ lỗi lên vợ. Mặt khác, nhiều ý kiến cho rằng đàn chó này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của ông xã Đặng Sa.

Trong khi nhờ có vị CEO U60 với gia tài 236 triệu NDT (873 tỷ đồng) này vất vả ngày đêm làm việc nên Đặng Sa mới được hưởng cuộc sống xa hoa, ở siêu biệt thự, có người phục vụ tận tình.

Dĩ nhiên, cuộc hôn nhân của Đặng Sa vẫn còn nhiều vấn đề khác khi cả hai vợ chồng đều có những điểm không hài lòng về nhau. Nữ diễn viên Minh Lan Truyện từng chia sẻ cô phải hi sinh sự nghiệp vì gia đình. Trót mang thai ngay khi sự nghiệp đang lên, Đặng Sa đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và bản thân cô luôn tiếc nuối vì điều này. Đặng Sa cũng trách ông xã quá bận rộn, về chung nhà được 13 năm nhưng chưa từng cùng cô đi du lịch.

Tuy nhiên, chồng CEO lại đưa ra một góc nhìn khác. Anh có vẻ khá coi thường sự nghiệp của Đăng Sa: "Sự vĩ đại nhất mà em làm được là việc sinh con, dù sao em cũng chỉ toàn đóng mấy vai nha hoàn, cung nữ thôi mà. Hơn nữa, con thân thiết với em như vậy, em còn có gì không thỏa mãn nữa?". Ngoài ra, Lộ Hành còn "bóc phốt" vợ thiếu quan tâm đến mình, chỉ mải mê đi đó đi đây, chẳng mấy khi ở nhà.

Điều này khiến netizen cũng chẳng biết phải đứng về phía ai, bởi lẽ dường như cặp đôi này "người tám lạng, kẻ nửa cân". Giờ đây, khi tham gia show truyền hình, hi vọng vợ chồng Đặng Sa – Lộ Hành có thể cải thiện khuyết điểm của bản thân và hàn gắn lại cuộc hôn nhân có nhiều vết nứt của mình.

