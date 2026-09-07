Hãy thử nấu ngay món canh theo công thức này cho gia đình thưởng thức: Đơn giản mà ngon và bổ dưỡng

Canh là món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa cơm gia đình. Nếu bạn đã quá quen với các món canh rau củ hầm xương, hoặc canh rau nấu hải sản thì hôm nay chúng ta hãy đổi mới khẩu vị với món canh mới lạ mà vô cùng ngon miệng! Đó là kết hợp giữa thịt gà và dừa. Ngay dưới đây cùng tìm hiểu công thức nấu món ăn này để đãi gia đình nhé!

Nguyên liệu làm món canh gà nấu dừa

½ con gà, 1 quả dừa già, 1 nhánh gừng, một ít kỷ tử, vài lát gừng, bột nêm, lượng gia vị vừa ăn.

Cách làm món canh gà nấu dừa

Bước 1: Gà mua về đem sơ chế sạch sau đó chặt thành miếng vừa ăn. Dừa già bạn mua về, gọt bỏ lớp vỏ lụa màu nâu.

Bước 2: Khoét một lỗ nhỏ trên quả dừa rồi cắt nước dừa ra bát, để riêng. Phần cùi dừa, rửa sạch rồi thái miếng vừa ăn.

Bước 3: Cho một lượng nước vừa phải vào nồi, thêm thịt gà cùng vài lát gừng với rượu nấu ăn vào rồi đặt lên bếp đun sôi. Sau khi nước sôi hớt sạch bọt, sau đó vớt thịt gà ra, rửa lại bằng nước ấm. Tiếp đó cho thịt gà vào nồi, thêm vào vài lát gừng cùng dừa đã thái miếng lên trên.

Bước 4: Tiếp đó cho thêm lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó hạ nhỏ lửa và hầm liu liu trong khoảng 1.5 tiếng. Tiếp đó bạn cho thêm nước dừa vào đun cùng thêm khoảng 10 phút. Sau đó cho kỷ tử vào, nêm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp. Lấy món canh ra bát tô là bạn và gia đình có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh gà nấu dừa

Bạn thấy đó, chỉ với vài bước đơn giản và 2 nguyên liệu vô cùng quen thuộc là đã nấu được một nồi canh thơm ngon cho gia đình thưởng thức vào bữa cơm mùa thu. Món canh gà nấu dừa rất lạ miệng và kích thích vị giác với vị mặn ngọt vừa phải lại thơm lừng hương dừa. Món canh sẽ hấp dẫn bất cứ ai được một lần nếm thử. Khi ăn từng miếng thịt gà mềm ngọt cùng với từng miếng dừa sần sật thơm ngậy khiến cho bất cứ ai thưởng thức cũng được cảm thấy thỏa mãn, rất ngon miệng.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh gà nấu dừa!