Cả nhà đang quây quần trên chiếu ăn cơm thì bất ngờ mâm bát vỡ tan tành, nhìn hiện trường ai cũng "rụng rời chân tay"

Trong cuộc sống này, chẳng ai nói trước được điều gì, có những tai nạn xảy ra do nguyên nhân chủ quan nhưng cũng có những sự cố xảy đến do nguyên nhân khách quan mà ngay cả người cẩn thận nhất cũng chẳng thể nào ngờ được.

Mới đây, một tài khoản Facebook đăng tải bữa ăn tan hoang trong chính nhà mình. Theo đó, người này cho biết, khi cả nhà đang trải chiếu dưới đất, quây quần ăn cơm thì bất ngờ sự cố xảy đến khiến mâm bát vỡ tan tành vì những mảnh tường ở trên trần nhà đột ngột rơi xuống.

Mâm bát vỡ tan tành khi cả nhà đang quây quần ăn cơm.

Sự cố bất ngờ từ trần nhà khiến ai nấy đều sợ hãi

Theo hình ảnh đăng tải có thể thấy, những mảng trần nhà khá dày và nặng, rơi thẳng xuống chỗ mâm cơm của gia đình khiến mọi thứ đổ vỡ hết, chẳng thể tiếp tục ăn được nữa. May mắn sự cố này không gây thiệt hại đến tính mạng của ai trong gia đình.

Tuy nhiên, sự cố xảy ra bất ngờ khiến nhiều người tỏ ra vô cùng hoang mang, sợ hãi. Có lẽ, ngay cả chính người trong gia đình cũng không thể nghĩ đến chuyện trong bữa ăn cơm lại xảy ra "thảm cảnh" này.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này đã khiến rất nhiều người sợ hãi. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần đều tỏ ra lo lắng trước sự cố "từ trên trời rơi xuống" kia, đồng thời chúc mừng chủ nhà ăn toàn khi trần nhà rơi xuống. Số khác thì cho rằng, có lẽ trong quá trình xây dựng nhà đã có "lỗ hổng" mới xảy ra sự cố đáng tiếc như vậy.

- "Giờ trần nhà người ta cũng ít khi làm như vậy, chủ yếu là để nguyên rồi đóng thạch cao. Cách ấy giúp cho những tai nạn kiểu này không xảy ra nữa, chứ trước mấy vụ ở lớp học cũng rơi nguyên mảng xuống lớp, nghĩ sợ".

- "May mắn là cả gia đình bình an nhé, mình tưởng tượng mảng tường to thế kia không may rơi trúng đầu ai thì sợ lắm, không dám hình dung".

Mặc dù chưa rõ sự việc này xảy ra ở đâu, song những hình ảnh được đăng tải trên mạng vẫn đang khiến dân mạng bàn luận xôn xao.