Trong cuộc sống hôn nhân, quan trọng nhất vẫn là tôn trọng, yêu thương và sẻ chia. Nhiều người chồng không hiểu được chân lý ấy nên suốt ngày cho rằng việc nhà là việc của vợ còn mình mải mê đi chè chén suốt ngày. Thậm chí, có người đêm nào cũng say khướt rồi về nhà trong tình trạng bất tỉnh, nôn ra nhà để vợ phải phục vụ.

Như hình ảnh của anh chồng này được người vợ chia sẻ trên mạng xã hội thực sự khiến hội chị em dậy sóng. Người chồng này không những rượu chè mà còn say khướt khi trở về nhà, anh ta nôn oẹ và kinh khủng hơn là "phun" cả bãi nôn lên đầu đứa con mới hơn 13 tháng tuổi. Nhìn cảnh tượng kinh khủng ấy, nhiều chị em nghĩ mà uất ức thay cho người vợ trẻ!

Bài viết này đã thu hút hơn 13 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc chỉ sau ít giờ đăng tải. Ảnh chụp màn hình

Đăng tải lên mạng xã hội, người vợ bức xúc viết: "Này thì "Em ơi làm tí"; "Chú không nể anh"... Từ chối thì sợ mất lòng mấy anh, sợ mất lòng mấy chị, bị nói là thằng sợ vợ.

Các anh, các chị có nghĩ cho vợ con nó ở nhà không? Đi chơi đổ đốn như thế này? Con mới 13 tháng, đêm đang ngủ bị bố nôn thẳng vào đầu, phải lôi dậy đi tắm lại, rồi cái đống hậu trường này thì sao? Ngược lại vợ các anh, chồng các chị mà đi về như thế này thì mấy người nghĩ thế nào? Anh em cái gì về khổ vợ khổ con!".



Anh chồng nôn ra giường và nôn cả lên đầu đứa con đang ngủ cạnh.

Nhìn hình ảnh này nhiều người vừa thương xót cho đứa bé vừa ức chế với anh chồng vô tâm.

Có lẽ, chị vợ trong câu chuyện này đã "phát điên" trước cảnh tượng trái ngang này.

Đính kèm lời than thở là hình ảnh anh chồng say xỉn "không biết trời đất là gì", nôn oẹ tứ tung ra giường, thậm chí phun cả bãi nôn lên đầu, lên người đứa con trai đang say giấc. Nhìn cảnh tượng ấy ai mà không "phát điên" lên cho được, vừa bực chồng, vừa xót con lại vừa thương thay cho phận của mình!

Người vợ vô cùng bức xúc trước "bãi chiến trường" của chồng do việc say xỉn gây ra. Có lẽ, người vợ đã vất vả cả ngày lo công việc nhà cửa, con cái mệt mỏi, khi thấy người chồng vì lời thách đố của bạn bè... rồi về nôn mửa ra nhà, nôn cả ra con càng khiến nỗi uất ức dâng tràn.

Câu chuyện ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc với người chồng này. Ai cũng cho rằng người đàn ông vui chơi không biết điểm dừng, không nghĩ đến vợ con thì cuộc sống gia đình khó lòng mà hạnh phúc:

- "Sợ quá, nhìn ám ảnh luôn, thương đứa con đang ngủ say quá. Chồng mình mà say không bao giờ được nằm cạnh con, kể cả có mùi men thôi cũng miễn, hơi lắm ai mà chịu được".

- "Anh chồng này quá vô tâm, vô trách nhiệm rồi, nhìn cảnh này mà xót con, xót cả chị vợ. Giờ say rồi còn biết gì nữa đâu".

- "Đấy nhé, các anh nhìn gương đấy mà rút kinh nghiệm, cứ 1 người xây 1 người phá thế này thì hạnh phúc đâu ra. Biết là ai cũng cần phải có bạn bè nhưng không uống được thì đừng cố, đừng ép và cũng đừng sĩ diện chứ. Nhìn "bãi chiến trường" này mà nản luôn, đến sợ hãi!".

- "Như này ai còn dám lấy chồng nữa..."

Có thể nói, đối với cánh mày râu, việc dùng rượu để chúc mừng, giao lưu trong những cuộc gặp gỡ, trò chuyện là chuyện thường diễn ra. Tuy nhiên vui thôi chứ chẳng nên vui quá, tránh tình trạng quá chén quên cả lối về như trường hợp của anh chồng trên.



Bởi việc say xỉn không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, sự an toàn của chính bản thân mình mà những lần say bí tỉ của các anh chồng còn gây ra không ít khó chịu cho các chị vợ. Vừa lo giã rượu, các chị còn đau khổ hơn vì vừa phải lo cho con, vừa phải bịt mũi dọn dẹp "bãi chiến trường" mà chồng để lại!