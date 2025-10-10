Cả nhà 4 người ngộ độc, 2 người suy thận cấp vì ăn trứng theo cách này

Theo lời kể, gia đình 6 người của chị Cảnh đã ăn 7 quả trứng bắc thảo, nhưng chỉ sau vài giờ, cả nhà lần lượt xuất hiện các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao, thậm chí hôn mê. Rạng sáng, 4 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong khi đó chị Cảnh và con trai do tình trạng quá nặng đã phải lọc máu khẩn cấp để giữ mạng.

Kết quả chẩn đoán cho thấy, các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do nhiễm khuẩn Salmonella (vi khuẩn thương hàn), dẫn đến sốc nhiễm trùng và suy thận cấp. Hiện cả 6 người vẫn đang được điều trị tích cực.

Bác sĩ cho biết nguyên nhân chính đến từ trứng bắc thảo bị nhiễm khuẩn trong quá trình chế biến hoặc vận chuyển. Loại vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng đường ruột, nhiễm khuẩn huyết, tổn thương thận, và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến suy đa tạng, tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Ngoài ra, bác sĩ cảnh báo thêm, trứng bắc thảo làm theo phương pháp truyền thống thường chứa chì, nếu ăn nhiều có thể dẫn đến ngộ độc kim loại nặng, gây thiếu máu tán huyết và tổn thương thận, buộc phải lọc máu để loại bỏ độc chất.

“Người tiêu dùng nên mua trứng bắc thảo ở cơ sở uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi ăn cần hấp hoặc luộc kỹ để diệt khuẩn, tuyệt đối không ăn sống hoặc trứng đã bốc mùi, nứt vỏ”, bác sĩ nhấn mạnh.

Nếu sau khi ăn trứng bắc thảo hoặc các món trứng chế biến sẵn mà xuất hiện buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, sốt cao, cần đi khám ngay. Nếu mới ăn trong vòng 2 tiếng, có thể gây nôn sớm hoặc uống sữa, lòng trắng trứng để giảm hấp thu độc chất, đồng thời mang mẫu thực phẩm nghi ngờ đến bệnh viện để xét nghiệm.

Nguồn và ảnh: QQ