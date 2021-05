Ca nghi nhiễm Covid-19 tại Quảng Nam đang mang thai, đi nhiều nơi

Tối 4-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, liên quan đến BN2982: có 47 trường hợp F1 (40 trường hợp tại Hội An và 7 trường hợp Điện Bàn), kết quả xét nghiệm 46 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 là vợ của BN2982. Kết luận cuối cùng chờ Bộ Y tế công bố.

Người này SN 1994, địa chỉ xã Cẩm An, TP Hội An, nhân viên Spa. Theo lời khai của chị này, ngày 22-4, đi uống cà phê với chồng tại quán Sambo - đường Hai Bà Trưng – Hội An. Từ ngày 22 đến 26-4, ở nhà không đi đâu.

Ngày 27-4, buổi sáng tiếp xúc với 2 chị tới học việc tại Spa (Chị P.T.H và 1 chị tên H, cả 2 đều ở Điện Dương – Điện Bàn (đã khai báo y tế). Ngày 28-4, buổi sáng chỉ ở nhà, 13 giờ tới 13 giờ 30 gội đầu tại tiệm tóc Kiều Oanh (An Bàng – Hội An), từ 14 giờ – 16 giờ 30 đi khám thai tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (Bác sĩ H, Bác sĩ T. khám). 17 đến 19 giờ đến Lottemart - Tầng 3 Đà Nẵng ăn lẩu và về lại nhà. 20 giờ – 23 giờ đi ăn cùng chồng và nhóm bạn của chồng tại quán Ốc Phố Cổ - Hội An.

Ngày 29-4, lúc 9 giờ sáng mua mì nhà bà Nghị - Cẩm An – Hội An (có đeo khẩu trang) sau đó về nhà chăm con. Khoảng 17 giờ chiều ăn bánh canh bà Quýt - 51 Thanh Hóa - Tân An – Hội An cùng chồng.

Ngày 30-4, buổi sáng ở nhà, buổi chiều đi ăn bánh canh bà Quýt - 51 Thanh Hóa - Tân An – Hội An cùng chồng sau đó đến Homestay Đường Bờ Biển, An Bàng, Cẩm An thăm gia đình chị L. (gia đình đang Quy Nhơn - đã khai báo y tế). Có tiếp xúc với một nhân viên phục vụ tại homestay, người Bình Định (đã trở về quê và khai báo y tế tại Bình Định).

Bệnh nhân có mua tạp hóa tại tiệm Minh Vân - Cẩm An – Hội An, tiếp xúc với anh M. (có đeo khẩu trang), không nhớ rõ ngày.

Ngày 1-5 ở nhà, không đi ra ngoài. Ngày 2-5 buổi sáng ở nhà. Buổi chiều 15 giờ tiếp xúc với P.L (khách đến làm Spa ở khối Hà Quảng Tây – Điện Dương – Điện Bàn), 20 giờ đến 21 giờ ăn bánh kẹp bà Xí ở đường Hai Bà Trưng – Hội An, 21 giờ đến 22 giờ đi uống cafe Highland đường Hai Bà Trưng – Hội An với T.H (Cẩm An), H. (Cẩm An), T. (Cẩm Hà) sau đó về nhà.

Ngày 3-5 ở nhà không đi đâu, tiếp xúc N.T.T (tại Tổ 17 An Bàng - Cẩm An – Hội An là khách đến làm spa). 22 giờ chuyển cách ly tập trung tại Trạm Y tế Cẩm Thanh.

Sáng 4-5 được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại tình trạng ổn định, không triệu chứng.