Cả MXH đổ xô đi xem phim Trung Quốc hay quá trời quá đất: Cười sập sàn là có thật, nữ chính khen vạn lần không đủ

Bộ phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? chính thức lên sóng vào trưa ngày 6/2 và nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Ngay từ những tập đầu, tác phẩm đã được đánh giá cao khi bám khá sát nội dung bản hoạt hình nổi tiếng, giữ được tinh thần hài hước, giải trí đặc trưng.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? mới chiếu và đang thu hút không ít sự chú ý.

Nữ chính Vương Sở Nhiên gây ấn tượng mạnh với nhan sắc nổi bật, đúng chuẩn mang Dữu Vãn Âm từ nguyên tác bước lên màn ảnh. Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, diễn xuất của Vương Sở Nhiên cũng được khen ngợi khi tái hiện sinh động tính cách nhân vật, giúp Dữu Vãn Âm trên màn ảnh sống động chẳng kém phiên bản hoạt hình. Trong khi đó, Thừa Lỗi cho thấy bản thân phù hợp với vai nam chính, thể hiện tốt nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau, từ vẻ lạnh lùng, bá đạo cho đến những khoảnh khắc hài hước rất duyên, góp phần tạo nên phản ứng hóa học thú vị với bạn diễn.

Vương Sở Nhiên đẹp nao lòng.

Thừa Lỗi trong vai nam chính Hạ Hầu Đạm.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? ghi điểm nhờ cốt truyện xuyên sách độc đáo, giàu yếu tố gây cười. Ở đây, khán giả sẽ thấy hai con người hiện đại vô tình bị kéo vào thế giới cổ đại, buộc phải liên minh để tìm cách sinh tồn và thoát khỏi số phận đã được thiết lập sẵn.

Nhân vật nữ chính Vương Thúy Hoa do Vương Sở Nhiên thể hiện vốn là một nhân viên văn phòng. Sau khi bất ngờ xuyên vào cuốn sách mình đọc, cô đã trở thành yêu phi Dữu Vãn Âm. Trong quá trình thích nghi với thế giới mới, cô phát hiện bạo quân Hạ Hầu Đạm, người nắm quyền sinh sát trong triều thực chất cũng là người hiện đại giống mình. Theo như nội dung của cuốn sách này, cả hai vốn đều là nhân vật phản diện và phải chịu kết cục thảm khốc. Thế nhưng, họ muốn thay đổi vận mệnh, cứu lấy bản thân mình trong thế giới tranh quyền đoạt lợi ác liệt.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? giữ được tinh thần hài hước, giải trí giống bản hoạt hình.

Với nhịp phim nhanh, không khí vui nhộn cùng dàn diễn viên hợp vai, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? có một khởi đầu ổn thỏa. Tác phẩm này được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và trở thành một trong những bộ phim giải trí đáng xem trong thời gian tới, có thể cạnh tranh sòng phẳng với Đường Cung Kỳ Án của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt.