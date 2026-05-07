Những ngày đầu tháng 5, showbiz Hoa ngữ dậy sóng trước bài đăng "Cảm ơn chị bay sang tận New York (Mỹ) gặp bạn trai em" của nữ diễn viên trẻ 20 tuổi Dư Ý. Mỹ nhân của dòng phim ngắn chiếu mạng này đã gay gắt chỉ trích bạn trai là "gã đàn ông tồi quen thói nói dối", và điểm thẳng mặt Trần Hạo Vũ là "tiểu tam".

Vụ việc nhanh chóng lan truyền khắp MXH và gây bàn tán trái chiều. Không ít người đã yêu cầu Dư Ý công khai thêm hình ảnh, tin nhắn ngoại tình giữa Trần Hạo Vũ và bạn trai cô. Tuy nhiên, Dư Ý phản hồi rằng cô không có quyền công khai dữ liệu cá nhân của người khác, việc này có thể khiến cô bị kiện ra tòa. Sau 3 tiếng tố cáo ầm ĩ, Dư Ý xóa bài đăng gây xôn xao về đời tư của Trần Hạo Vũ.

Nữ diễn viên Dư Ý chỉ đích danh Trần Hạo Vũ là "tiểu tam" phá hoại chuyện tình cảm của cô. Ảnh: Weibo.

Không lâu sau, phía Trần Hạo Vũ lên tiếng phủ nhận, khẳng định Chị Đẹp này không phải là "tiểu tam". Công ty cho biết đúng là Trần Hạo Vũ đã có chuyến đi đến Mỹ cách đây không lâu, nhưng là để quay quảng cáo chứ không phải hẹn hò sai trái. Ngoài ra, nữ diễn viên này cũng có gặp gỡ và dùng bữa với bạn bè cũ. Tuy nhiên, đây chỉ là bữa ăn xã giao, ôn chuyện cũ giữa những người bạn với nhau, hoàn toàn không hề phát sinh những hành vi không đúng chuẩn mực như cáo buộc của Dư Ý.

Trần Hạo Vũ phủ nhận giật bồ Dư Ý. Ảnh: Sina.

Đối với vụ lùm xùm này, dân tình cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người hoài nghi về bài tố cáo thiếu chứng cứ của Dư Ý, nghi vấn cô tung tin thất thiệt, gây chuyện thị phi với Trần Hạo Vũ để được chú ý. Song cũng có netizen cho rằng "không có lửa sao có khói". Chưa kể, nếu bịa đặt chuyện giật gân và tố cáo sai sự thật Dư Ý có thể bị Trần Hạo Vũ kiện ra tòa về tội phỉ báng. Với 1 diễn viên mới nổi như Dư Ý, cô sẽ không mạo hiểm đánh cược cả tương lai, sự nghiệp như vậy. Do đó, công chúng nghi ngờ Trần Hạo Vũ và công ty đã dùng tiền dàn xếp với Dư Ý để cô xóa bài và dừng việc bóc phốt.

Đối với lùm xùm đời tư của Trần Hạo Vũ, cư dân mạng chia làm 2 luồng ý kiến - người tin nữ diễn viên bị oan, người cho rằng "không có lửa sao có khói" và nghi vấn cô dùng tiền dàn xếp với Dư Ý để bưng bít vụ bị tố là "tiểu tam". Ảnh: Weibo.

Trần Hạo Vũ sinh năm 1992, là ca sĩ kiêm diễn viên. Cô bước chân vào showbiz từ năm 2014 sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc Hoa Nhân Tinh Quang Đại Đạo 3. Nhưng phải đến năm 2018, tên tuổi của Trần Hạo Vũ mới được chú ý khi đóng vai Thư phi Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan trong tác phẩm cổ trang cung đấu kinh điển Hậu Cung Như Ý Truyện. Sau đó, người đẹp này tham gia diễn xuất trong Nhất Niệm Giang Sơn, Sinh Ra Để Là Người Ấy, Bắt Đầu Lại...

Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Trần Hạo Vũ lại chính là việc cô trở thành quán quân của show Tỷ Tỷ Đạp Gió 2024. Người đẹp này là "hắc mã" của chương trình. Từ 1 Chị Đẹp có danh tiếng kém, ít được chú ý, cô đã từ từ vươn lên dẫn đầu BXH nhờ tài năng, sự nỗ lực và cuối cùng giành ngôi vị quán quân trong đêm chung kết. Do đó, có thể nói vụ bị tố cáo làm "tiểu tam" giật bồ người khác lần này đang là 1 phép thử lớn đối với danh tiếng của Trần Hạo Vũ.

Trần Hạo Vũ là quán quân show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 5 (2024). Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, QQ