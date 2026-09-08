Cá hồi chỉ đứng thứ ba, loại cá quen thuộc này mới giàu protein nhất

Protein tham gia vào quá trình xây dựng và sửa chữa các mô trong cơ thể, hỗ trợ phát triển cơ bắp, xương và nhiều chức năng sinh học khác. Ở trẻ nhỏ, cung cấp đủ protein góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển. Trong thai kỳ, protein cũng cần thiết cho sự phát triển của thai nhi, nhau thai và các mô của mẹ.

Trong số các thực phẩm giàu protein, cá được đánh giá là lựa chọn đáng đưa vào chế độ ăn nhờ cung cấp protein chất lượng cao, đồng thời một số loại cá còn giàu axit béo omega-3.

Chuyên gia dinh dưỡng Tiêu Vĩ Lâm tại Đài Loan (Trung Quốc) đã tổng hợp bảng xếp hạng 8 loại cá phổ biến dựa trên hàm lượng protein. Kết quả cho thấy cá ngừ hấp mới là loại đứng đầu, trong khi cá hồi chỉ xếp đồng hạng ba.

Cá ngừ là loại cá thuộc nhóm cá tươi giàu protein và tương đối ít chất béo. Ảnh minh họa.



Theo bảng xếp hạng, tính trên mỗi 100 g cá, cá ngừ hấp cung cấp khoảng 24 g protein, đứng đầu trong 8 loại cá được đề cập. Đây là loại cá thuộc nhóm cá tươi giàu protein và tương đối ít chất béo, do đó có thể phù hợp với chế độ ăn hướng đến duy trì hoặc phát triển khối cơ. Tuy nhiên, với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, việc lựa chọn cá vẫn cần chú ý đến chủng loại và lượng ăn, đặc biệt với các loại cá có nguy cơ chứa nhiều thủy ngân.

Đứng thứ hai là cá kiếm với khoảng 22 g protein/100 g. Đây cũng là loại cá có mật độ protein cao.

Đồng vị trí thứ ba thuộc về cá rô phi và cá hồi hấp, cùng cung cấp khoảng 20 g protein/100 g. Cá thu đứng thứ năm trong bảng xếp hạng, với khoảng 19 g protein/100 g.

Tiếp theo là cá tuyết, cung cấp khoảng 18 g protein/100 g. Cá măng cũng cung cấp khoảng 18 g protein/100 g và có giá thành khá phải chăng.

Đứng cuối bảng là cá mú, với khoảng 17 g protein/100 g. Mặc dù có giá thành không thấp, hàm lượng protein của cá mú không thuộc nhóm cao nhất trong danh sách.

Như vậy, nếu mục tiêu là bổ sung protein từ cá, cá ngừ, cá kiếm, cá rô phi và cá hồi là những lựa chọn nổi bật trong bảng xếp hạng này.

Ảnh minh họa

Không chỉ giàu protein, cá ngừ còn chứa nhiều dưỡng chất khác mang lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời như:

Giảm mức độ cholesterol "xấu"

EPA, protein và taurine có trong cá ngừ có tác dụng làm giảm mức độ cholesterol trong cơ thể con người. Vì vậy, thường xuyên ăn cá ngừ có thể làm giảm cholesterol "xấu" trong máu và tăng cholesterol "tốt", giúp ngăn ngừa các bệnh gây ra bởi mức cholesterol cao.

Kích hoạt các tế bào não và thúc đẩy các hoạt động của não

Trong cá ngừ có chứa rất nhiều DHA (Docosahexaenoic acid) – một acid béo rất quan trọng cho sự phát triển não, hệ thần kinh và võng mạc, thuộc nhóm các acid béo omega-3. Do đó, ăn cá ngừ thúc đẩy sự tái sinh của các tế bào não, cải thiện và ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ.

Theo nhiều cuộc nghiên cứu và khảo sát tại Mỹ, các nhà khoa học đã chỉ ra được lợi ích của cá ngừ đối với sức khỏe. Theo đó với sự dồi dào về axit béo omega-3, cá ngừ đại dương thật sự là thực phẩm vô cùng bổ ích hỗ trợ việc hoàn thiện và phát triển trí não của con người, đặc biệt là thai nhi.

Tốt cho huyết áp

Các axit béo omega-3 có trong cá ngừ có thể giúp làm giảm huyết áp. Kali được tìm thấy trong cá ngừ cũng là thuốc giãn mạch và rất tốt cho việc hạ huyết áp.

Giảm huyết áp có thể làm tăng đáng kể sức khỏe của bạn thông qua việc giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ, cũng như các tình trạng như xơ vữa động mạch.

Ngăn ngừa thiếu máu, thiếu sắt

Sắt là một nguyên tố không thể thiếu trong cơ thể con người, trong cá ngừ có chứa một lượng lớn sắt và B12 được cơ thể hấp thụ dễ dàng. Sử dụng cá ngừ làm nguyên liệu trong các món ăn hàng ngày sẽ bổ sung lượng sắt cần thiết cho cơ thể và ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Ngăn ngừa xơ vữa động mạch

Việc ăn cá ngừ đem lại hiệu quả bất ngờ trong việc giảm mức độ lipid trong máu, rất tốt trong việc ngăn ngừa xơ vữa động mạch.