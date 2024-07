Cả gia đình 5 người suýt chết do nấu ăn trong phòng điều hòa

Gia đình ông Trần ở Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã trải qua một đêm kinh hoàng khi tất cả đều bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) sau bữa tối tại nhà.

Theo báo cáo từ Bệnh viện Y học Kết hợp Đông Tây Ôn Châu, các thành viên trong gia đình ông Trần bắt đầu xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn và nôn mửa vào lúc tờ mờ sáng, khoảng 4h- 5h. Nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm, họ gọi xe cấp cứu đến bệnh viện. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu với nồng độ carboxyhemoglobin cao hơn mức bình thường 12,8% cho thấy đây là trường hợp ngộ độc khí CO.

(Ảnh minh họa)

Chẩn đoán của bác sỹ khiến ông Trần thấy khó tin. Ông nhớ lại rằng gia đình chỉ sử dụng bếp gas để nấu ăn tại nhà. Sau khi ăn xong, họ đi ngủ ngay. Tuy nhiên, bác sỹ lưu ý một chi tiết, do thời tiết nóng nực, họ đã bật điều hòa cả ngày và đóng kín cửa.

Bác sỹ Trì Đông - Trưởng Khoa Cấp cứu phân tích, gia đình ông Trần sử dụng bếp gas trong không gian kín, cửa đóng và điều hòa bật liên tục. Điều này dẫn đến sự tích tụ khí CO, tình trạng thông gió kém khiến cả nhà bị nhiễm độc.

Ngộ độc CO cấp tính là tình trạng thiếu ôxy cấp tính do hít phải một lượng lớn khí CO trong thời gian ngắn, triệu chứng chủ yếu là thiếu ôxy não. Carbon monoxide khi vào máu sẽ nhanh chóng kết hợp với hemoglobin, tạo thành carboxyhemoglobin, ngăn cản sự kết hợp của ôxy với hemoglobin, khiến hemoglobin mất khả năng vận chuyển ôxy, từ đó gây ra thiếu ôxy cho các cơ quan.

Nếu không cấp cứu kịp thời, tình trạng ngộ độc khí CO sẽ dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, triệu chứng của ngộ độc carbon monoxide khác nhau tùy theo mức độ ngộ độc. Ngộ độc nhẹ chủ yếu biểu hiện bằng chóng mặt, đau đầu, hoa mắt, ù tai, buồn nôn, nôn mửa và các triệu chứng thiếu oxy não khác; ngộ độc trung bình thì ngoài các triệu chứng nhẹ còn có thêm mặt đỏ bừng, môi đỏ như anh đào, mệt mỏi, đổ mồ hôi nhiều, hôn mê hoặc ý thức mờ nhạt; bệnh nhân ngộ độc nặng có thể xuất hiện phù phổi, phù não, hôn mê, rối loạn ý thức, co giật tứ chi, trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Trong trường hợp của gia đình ông Trần, may mắn đã đến bệnh viện kịp thời, nếu không hậu quả khó lương, nguy hiểm tính mạng.

Theo bác sĩ Trì Đông, gia đình ông Trần đã được điều trị kịp thời bằng liệu pháp oxy cao áp và hiện đã ổn định. Tuy nhiên, sự việc này cũng nhắc nhở mọi người, phải nâng cao ý thức an toàn khi sử dụng thiết bị đốt trong nhà, đặc biệt là vào mùa hè khi nhiều gia đình có xu hướng đóng kín cửa để sử dụng điều hòa.

Bác sĩ khuyến cáo: "Dù là mùa đông hay mùa hè, việc đảm bảo thông gió tốt khi sử dụng các thiết bị đốt là vô cùng quan trọng. Nếu nghi ngờ bị ngộ độc CO, hãy rời khỏi khu vực ô nhiễm ngay lập tức và tìm kiếm sự trợ giúp y tế, ngay cả khi triệu chứng có vẻ nhẹ vì ngộ độc carbon monoxide có thể gây ra hiệu ứng chậm".