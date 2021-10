Cà chua có cả tác dụng ngừa ung thư nhưng không nên ăn với thực phẩm này để tránh ngộ độc, mất dinh dưỡng

Quả cà chua rất giàu dinh dưỡng và có hương vị độc đáo. Cà chua không chỉ có thể ăn sống hoặc nấu chín mà còn có thể được chế biến thành nước ép cà chua. Dù ăn theo cách nào thì cà chua cũng là một món ngon không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.



Lợi ích của cà chua đối với sức khỏe

Ngoài ăn sống, cà chua còn được dùng làm nguyên liệu trong việc chế biến các món ăn, trộn salad hoặc các chế biến thành các sản phẩm như nước ép cà chua, nước chấm, nước sốt cà chua.

Như đã nói ở trên, cà chua chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Trong cà chua có chứa một lượng lớn vitamin C, 15% lượng Vitamin A cần thiết, 8% kali và 7% sắt tốt cho sức khỏe nữ giới…

Đặc biệt sắc tố đỏ có trong cà chua là Lycopene. Hợp chất này hoạt động như chất chống oxy hóa vừa ngăn chặn tế bào ung thư, vừa chống sự hình thành của các cục máu đông trong thành mạch máu.

Cà chua chứa các axit hữu cơ như axit malic và axit xitric, có thể thúc đẩy quá trình tiết dịch vị, tăng nồng độ axit dịch vị, điều chỉnh chức năng đường tiêu hóa và giúp phục hồi các bệnh đường tiêu hóa. Chứa axit trái cây và cellulose, nó giúp tiêu hóa, giữ ẩm đường ruột và chống táo bón.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cà chua đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim mạch, loãng xương và bệnh tiểu đường. Chính vì những lẽ đó, cà chua là một thực phẩm thường có trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình.

Vì sao cà chua chín tốt hơn cà chua sống?

Thực ra ăn cà chua sống và chín đều tốt cho sức khỏe. Nhưng một nghiên cứu của trường Đại học Cornell (Mỹ) đã chỉ ra rằng, ăn cà chua nấu chín với các món ăn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn cà chua sống.

Khác với những loại thực phẩm khác, cà chua khi nấu chín ở nhiệt độ cao không hề bị mất đi nhiều giá trị dinh dưỡng. Khi đun nóng cà chua, nồng độ Lycopene và các chất chống ôxy hoá tăng cao. Đây đều là những hợp chất rất tốt cho sức khỏe. Đó là lý do vì sao người ta khuyên bạn nên ăn cà chua nấu chín hơn.

Đặc biệt, những trái cà chua càng đỏ thì càng chứa nhiều Betacaroten và Lycopene. Ngoài ra nấu cà chua với dầu ăn, đặc biệt là dầu ô liu cho phép cơ thể hấp thụ Lycopene tốt hơn. Nói như vậy cũng không có nghĩa là mọi người không nên ăn cà chua sống. Bạn cũng có thể ăn như một loại trái cây bình thường hoặc uống nước ép cà chua để giảm cân.

Một số thực phẩm ăn với cà chua gây hại cho sức khỏe

Nguy hại khi ăn cà chua với tôm hùm

Tôm hùm có một loại protein gọi là tropomyosin và một loại protein gọi là paramyosin. Hai loại protein này là một loại có lợi cho những người bị thận yếu và dạ dày không khỏe mạnh. Chúng có tác dụng bổ thận, cường dương, dưỡng âm, tăng cường sinh lực cho dạ dày. Không phân biệt nam nữ, trẻ em, người già đều ăn được.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa cà chua và tôm hùm có thể gây ngộ độc thạch tín. Cơ thể của tôm hùm có chứa nguyên tố hóa học asen, nói chung là rất nhỏ, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng có thể khiến hàm lượng asen của tôm hùm đạt mức cao hơn. Cà chua rất giàu vitamin C, có tính chất oxy hóa mạnh, và ăn cùng nhau có thể oxy hóa pentavalent asen thành hợp chất trimethylarsenic (hợp chất hóa học thạch tín) gây ngộ độc. Do đó, trong vòng 2 tiếng sau khi ăn tôm không nên ăn những thực phẩm chứa nhiều vitamin C.

Không ăn cà chua với dưa leo, cà rốt

Có thể nhiều người đã biết rằng cà chua và dưa leo là hai loại thực phẩm thường đối kỵ nhau. Nhưng ít ai biết rằng, cà rốt cũng là loại củ mà bạn cũng tuyệt đối không nên ăn cùng với cà chua. Bởi vì, trong dưa leo và cà rốt có chứa các enzyme có thể phá hủy lượng vitamin C có trong cà chua. Không chỉ làm mất đi dưỡng chất trong cà chua. Nếu ăn dưa leo và cà chua cùng lúc có thể gây đau bụng, khó tiêu.

Không ăn cà chưa với gan heo

Gan heo vốn là loại thực phẩm chứa rất nhiều chất độc không tốt với sức khỏe. Nếu không biết cách chế biến đúng cách, thành phần trong gan heo sẽ làm mất đi các dưỡng chất có trong thực phẩm đi kèm. Gan heo và cà chua vốn là hai loại thực phẩm tuyệt đối không nên nấu cùng nhau. Bởi vì, đồng và sắt chứa trong gan heo có thể oxy hóa Vitamin C thành acid dehydroascorbic. Vậy là các dưỡng chất cần thiết có trong cà chua sẽ hoàn toàn biến mất khi chế biến với gan heo.

Nguồn: Sohu