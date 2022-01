Cả bầu trời tuổi thơ ùa về Sài Gòn ngày giáp Tết qua cây tò he xưa nhưng chưa bao giờ cũ, hàng trăm năm qua vẫn long lanh trong mắt trẻ con

Thực sự không có một tư liệu chính xác nào trả lời cho câu hỏi: tò he có từ bao giờ. Tuy nhiên, cái nôi của tò he được tương truyền là làng Xuân La thuộc xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Theo lời các cụ trong làng, nghề nặn tò he đã có lịch sử ít nhất 300 năm.