Người dân nên chủ động đến cơ sở tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại sau khi bị chó cắn, mèo cào để phòng tránh bệnh dại.

Theo thông tin từ ngành Y tế Đắk Lắk, mới đây, một con chó nghi dại tại phường Phú Yên đã cắn liên tiếp 4 người dân. Con vật có biểu hiện hung dữ, mắt đỏ bất thường và chưa được tiêm phòng dại. Sau đó, chó bị đánh chết và lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý môi trường để hạn chế nguy cơ lây lan mầm bệnh.

Trong số các trường hợp bị phơi nhiễm, có 3 người đã chủ động đến cơ sở y tế tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại. Tuy nhiên, vẫn có một trường hợp không xử lý vết thương và từ chối tiêm phòng dù được nhân viên y tế nhiều lần vận động.

Trước đó, tại cùng địa phương, cơ quan chức năng cũng xác nhận một trường hợp chó hoang dương tính với virus dại sau khi xuất hiện các biểu hiện như chảy nước dãi, đi loạng choạng và hung dữ.

Theo ThS.BSCKII Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm do virus dại gây ra, lây chủ yếu qua vết cắn hoặc cào của chó, mèo mắc bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng, người bệnh hầu như không thể cứu chữa.

Các bác sĩ cảnh báo nhiều người vẫn còn chủ quan, tự theo dõi tại nhà hoặc áp dụng các biện pháp dân gian thay vì đến cơ sở y tế. Việc chậm trễ tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại có thể khiến người bị phơi nhiễm bỏ lỡ "thời gian vàng" để phòng bệnh.

Ngành Y tế khuyến cáo, ngay sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy bằng xà phòng trong ít nhất 15 phút, sát khuẩn bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ, chỉ định tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại nếu cần thiết.

Bên cạnh đó, người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi; không thả rông vật nuôi; đồng thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện động vật có biểu hiện bất thường như hung dữ, bỏ ăn, chảy nước dãi hoặc đi loạng choạng để được xử lý kịp thời.