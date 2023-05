Búp bê ma Sabrina trên Netflix khiến khán giả gặp ác mộng

Trang Daily Mail ngày 28-5 cho biết khán giả nhận định cô búp bê ma Sabrina đã thổi bay loại phim về búp bê ma Annabelle danh tiếng và khiến họ gặp ác mộng sau khi xem. Có thể nói tác phẩm được sản xuất năm 2018 này xứng đáng nối tiếp phim kinh dị kinh điển "The Great Gabbo" ra mắt năm 1929 về độ đáng sợ từ tạo hình đến câu chuyện.

Tạo hình đáng sợ của Sabrina

Nhiều khán giả cho biết bị ác mộng khi xem phim bởi tạo hình và câu chuyện của "Sabrina"

Những lời bàn luận về Sabrina ngập tràn trang mạng xã hội Twitter dù phim không phải tác phẩm mới.

"Phim "The Doll" năm 2016, "The Doll 2" năm 2017 và "Sabrina" năm 2018 là bộ ba tác phẩm kinh dị ấn tượng với tôi dù nó đáng sợ quá nên tôi không nhớ nhiều về chúng" – một khán giả nhận định.

Một khán giả khác cho biết: "Tôi xem "Sabrina" và hiểu tại sao trẻ em đều bị ám ảnh bởi con búp bê trông đáng sợ đến như thế".

Một người nữa nhận định: "Phim "Sabrina" của Indonesia kể về con búp bê ma quỷ đáng sợ cố chiếm hữu cơ thể con người. Nó lấy cảm hứng nhiều từ loạt phim "Conjuring" nhưng vẻ ngoài của con búp bê ma khiến người xem gặp ác mộng"…

Phim "Sabrina" là một phần trong loạt phim về búp bê ma có tên "The Doll". Tuy nhiên, tác phẩm thứ ba của loạt "The Doll" có câu chuyện độc lập, không liên quan gì đến hai phần "The Doll" trước đó.

Nội dung phim kể về một nhà sản xuất đồ chơi và vợ của anh ta bị quỷ dữ quấy rối sau khi đứa cháu gái của họ cố gắng triệu hồi linh hồn người mẹ quá cố bằng một nghi lễ kỳ lạ. Búp bê Sabrina bị quỷ dữ chiếm hữu và gây ra nỗi ám ảnh cho gia đình.