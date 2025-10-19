Buồn của MC Ngọc Huy

MC Ngọc Huy là một trong những gương mặt quen thuộc và được yêu mến nhất của Đường Lên Đỉnh Olympia. Gắn bó với chương trình suốt nhiều năm, anh không chỉ là người “cầm trịch” dẫn dắt các trận đấu gay cấn mà còn là “người bạn đồng hành” luôn truyền cảm hứng và lan tỏa năng lượng tích cực đến hàng triệu khán giả. Với lối dẫn dắt tự nhiên, dí dỏm nhưng vẫn đầy chuyên nghiệp, MC Ngọc Huy đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho hành trình tri thức của Olympia.

Mới đây, trong Gala kỷ niệm 25 năm Đường Lên Đỉnh Olympia, MC Ngọc Huy bất ngờ chia sẻ một câu chuyện khiến khán giả bật cười. Trên sân khấu, anh tiết lộ “nỗi đau” của mình là thời mới dẫn Olympia, anh được gọi là “anh Ngọc Huy”, còn hiện tại các thí sinh đã gọi anh là “chú Ngọc Huy”. Câu chuyện hài hước ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm của buổi Gala, khi nhiều người nhận ra rằng Ngọc Huy đã gắn bó với chương trình đủ lâu để chứng kiến sự trưởng thành của biết bao thế hệ học sinh.

MC Ngọc Huy nổi tiếng với sự dí dỏm của mình.

Có thể thấy, từ một gương mặt MC trẻ trung, dí dỏm trong những ngày đầu cầm mic, nay MC Ngọc Huy đã trở thành “người bạn lớn” của chương trình - người chứng kiến từng bước tiến, từng giấc mơ và khát vọng của các nhà leo núi. Theo ước tính của người hâm mộ, trong suốt hơn hai thập kỷ phát sóng, MC Phạm Ngọc Huy chính là người gắn bó lâu năm nhất với chiếc ghế dẫn chương trình. Anh bắt đầu đồng hành từ mùa 13 (năm 2012) và đến nay đã dẫn dắt suốt 13 mùa liên tiếp, trở thành biểu tượng quen thuộc không thể thiếu mỗi khi nhắc đến “đỉnh núi tri thức” Olympia.

Trải qua nhiều mùa phát sóng, MC Ngọc Huy không chỉ là người dẫn dắt các phần thi mà còn là "người bạn đồng hành" của những nhà leo núi trẻ tuổi.