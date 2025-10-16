Nữ MC Olympia mùa đầu tiên không nghĩ chương trình lại thế này!

Nhà báo Tạ Bích Loan không chỉ là gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam, mà còn là một trong những người đầu tiên góp phần xây dựng nên Đường Lên Đỉnh Olympia - chương trình "quốc dân" được rất nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Cô đã gắn bó với chương trình từ những mùa đầu tiên, dẫn dắt và đồng hành cùng biết bao thí sinh trên hành trình chinh phục tri thức. Nhờ tâm huyết và sự nghiêm túc của cô, Đường Lên Đỉnh Olympia dần trở thành một sân chơi trí tuệ uy tín, nơi những ước mơ và nỗ lực của học sinh được tôn vinh.

Mới đây, trong một chương trình của VTV, nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện hình thành Đường Lên Đỉnh Olympia. Cô thừa nhận: “Cái mà bản thân trăn trở nhất là… đặt tên cho chương trình”. Nhà báo Tạ Bích Loan vẫn nhớ rõ, khi xây dựng chương trình, điều quan trọng nhất với cô là chọn một hình tượng vừa thể hiện được nỗ lực, cố gắng của các thí sinh, vừa truyền tải trọn vẹn tinh thần và ý nghĩa của cuộc thi.

Nhà báo Tạ Bích Loan là người gắn bó với Olympia từ những mùa đầu tiên.

Cô nghĩ đến hình ảnh chặng đường leo núi với vòng nguyệt quế trên đỉnh Olympus. Đồng thời, nhà báo Tạ Bích Loan cũng muốn tên chương trình phản ánh nhiều lĩnh vực khác nhau, từ văn hóa đến khoa học. Ý tưởng này còn được truyền cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân khi từng dự thi Olympic tiếng Nga, nơi cô được nghe bài hát nói về ánh sáng của các vị thần chiếu xuống đỉnh Olympus, khiến nhà báo Tạ Bích Loan hình dung về khát khao chinh phục tri thức.

Để hoàn thiện ý tưởng, cô tham khảo thêm nhiều game show trên thế giới. Khi đã có hình dung rõ ràng về cuộc thi, cô trình bày ý tưởng với nhạc sĩ Hoàng Vân. Ngay lập tức, ông đồng ý và sáng tác tặng chương trình bài hát Đường Lên Đỉnh Núi.

Dù ngay từ đầu chương trình đã thành công, nhà báo Tạ Bích Loan chưa từng nghĩ Olympia sẽ đi tới mùa thứ 25 và trở thành một phần ký ức khó quên trong tuổi học trò.

Nhìn về tương lai, cô cho hay: “Tôi mong các bạn trẻ ngày nay sẽ tiếp tục phát triển chương trình, sao cho phù hợp với thế hệ Gen Z trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Tôi hy vọng những sáng tạo mới sẽ giúp Đường Lên Đỉnh Olympia luôn sống động, bắt kịp thời đại và truyền tải thông điệp về đổi mới sáng tạo, nơi công nghệ trở thành chìa khóa cho sự phát triển của đất nước”.

Nhà báo Tạ Bích Loan đặt nhiều kỳ vọng về sự phát triển của chương trình trong tương lai.

Với nhà báo Tạ Bích Loan, Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là một chương trình truyền hình, mà còn là hành trình truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng học hỏi và tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam, từ những mùa đầu tiên cho đến tương lai rộng mở phía trước.