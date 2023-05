Buôn bán phế liệu giả phóng viên lừa tiền nhiều cơ quan, doanh nghiệp

Ngày 1-5, Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện trên địa bàn xuất hiện một nhóm người tự xưng là phóng viên đến làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện để "hợp tác", viết bài và "vận động" ủng hộ kinh phí nhân dịp lễ 30-4, 1-5. Nhận được thông tin, Công an huyện Quỳ Hợp đã chủ động trao đổi với các cơ quan, doanh nghiệp nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện như trên thì báo ngay cho Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp xử lý.

3 đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28-4, một số cơ quan, doanh nghiệp trình báo về việc có 3 người tự xưng là phóng viên Tạp chí Sức khỏe, môi trường và Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam đến trụ sở có biểu hiện như trên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và tiến hành làm việc với 3 người trên. Qua xác minh danh tính được biết những người trên gồm: Hồ Văn Tam (SN 1986, trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương tỉnh Hải Dương); Phạm Khương Duy (SN 1983) và Phạm Việt Thắng (SN 1987, cùng trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Quá trình làm việc những người trên đã xuất trình giấy giới thiệu được đề tên Tạp chí "Sức khỏe và Môi trường" số 98/GGT/SK&MT gửi UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện, xã; giới thiệu Hồ Văn Tam làm việc. Giấy giới thiệu có ký tên, đóng dấu, đề tên Tổng biên tập là TS Phạm Thị M..

Sau đó, Công an huyện Quỳ Hợp đã gửi công văn yêu cầu trả lời xác minh đến Tạp chí Sức khỏe và Môi trường. Ngay trong ngày 28-4, Tạp chí Sức khỏe và Môi trường đã có công văn trả lời rằng giấy giới thiệu nói trên là giả, tạp chí chưa phát hành giấy giới thiệu số 98. Công văn cũng khẳng định cả 3 đối tượng nói trên không phải phóng viên của tạp chí này.

Theo Tạp chí Sức khỏe và Môi trường thì giấy giới thiệu trên là giả mạo. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình làm việc, Hồ Văn Tam khai nhận bản thân làm nghề buôn bán phế liệu, thường trú tại TP Thái Nguyên. Duy và Thắng là phóng viên thử việc của Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam và địa bàn hoạt động là từ Ninh Bình trở ra phía Bắc. Các đối tượng khai nhận, do nhận thấy môi trường đang là vấn đề nhạy cảm nên đã cấu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hồ Văn Tam phối hợp với một đối tượng khác có được giấy giới thiệu giả, rồi Tam tự viết vào giấy với nội dung đến các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin phục vụ làm chuyên đề bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Sau đó, 3 đối tượng dùng các giấy tờ này để gây sức ép các cơ quan, doanh nghiệp, "đặt vấn đề" quảng cáo và ủng hộ, nhằm chiếm đoạt tiền và đem chia nhau.

Các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ 20-4-2023 đến khi bị Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện, bắt giữ (ngày 28-4-2023), bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 30 triệu đồng của một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục điều tra mở rộng.