Bài viết là lời chia sẻ của người phụ nữ tên Cẩm Lệ, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

Cuối tuần vừa qua, tôi tham gia cuộc họp lớp cấp 2 sau 25 năm ra trường. Tôi đã vô cùng háo hức vì được gặp bạn bè ôn lại kỷ niệm và cũng là dịp để quan sát xem cuộc sống các bạn hiện ra sao.

Ngày bước ra khỏi cánh cổng trường, chúng ta đều ở cùng một vạch xuất phát. Nhưng sau nhiều năm, có người càng ngày càng đi xa, có người bước lùi, có người vẫn đứng yên. Số phận dường như đang trêu đùa chúng ta nhưng dường như nó cũng mang đến niềm hy vọng.

Nhà thơ Gu Cheng đã viết: "Định mệnh không phải là cơn gió thổi qua. Bạn ở trong định mệnh của mình dù bạn đi đâu".

Tôi nghĩ đến một quy luật cuộc sống được gọi là "học thuyết 3/7". Lý thuyết này thật hoàn hảo khi áp dụng vào vận mệnh.

Ngoại hình 30%, cách ăn mặc 70%

Bạn cùng lớp của tôi là Lan Anh là thợ trang điểm nổi tiếng. Lan Anh không phải là cô gái đẹp, thậm chí có thể coi là kém nhan sắc. Thế nhưng cô ấy luôn tự tin, lạc quan. Ngay từ khi còn đi học, Lan Anh đã nỗ lực thay đổi ngoại hình, cách ăn mặc để trông ưa nhìn hơn.

Chẳng hạn, cô sẽ nghiên cứu cách cách phối quần áo, giày dép, cách chọn phụ kiện thời trang, xu hướng trang điểm, nguyên tắc khi phối đồ,...

Từ câu chuyện của Lan Anh, tôi nhận ra: Khi bạn coi trọng ngoại hình của mình, bạn sẽ thấy mình tự tin hơn. Vẻ ngoài rạng rỡ của bạn sẽ khiến mọi người xung quanh quý mến và tin tưởng bạn. Sở dĩ bạn lỗi thời là vì không bao giờ ăn mặc đẹp cho mình. Vẻ ngoài "lỗi thời" có thể khiến bạn cảm thấy kém cỏi hơn người khác nhiều mặt.

May mắn 3 phần, nỗ lực 7 phần

Cô bạn ngồi cùng bàn tôi là Mai Mai, hiện đang là giáo viên tại một trường dạy nghề. Trước khi có được công việc ổn định, vị trí tốt, Mai Mai cũng từng làm nhiều công việc tay chân vất vả. Nhưng nhờ đó, cô có thêm các kỹ năng mềm, sau này phục vụ cho nghề nghiệp hiện tại rất tốt.

Trong đất, măng phải mất 4 hoặc 5 năm để mọc lại từ đầu và chỉ có thể mọc được vài cm. Vào mùa xuân năm thứ năm, cây tre bắt đầu xuyên qua mặt đất và có thể cao hơn một chút mỗi ngày.

Nhiều người tham gia hợp lớp ghen tị với những người bạn học giỏi thành đạt, giàu có. Họ cho rằng những người bạn đó đang khoe khoang, hợm hĩnh. Nhưng điều họ không thể biết được rằng đằng sau sự thành công là đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt.

Yi Shu đã viết trong "The Round Dance": "10 năm gian khổ, 10 năm chăm chỉ và rất nhiều may mắn mới có thể có được sự nghiệp. Đừng coi mọi việc quá dễ dàng". Bạn chỉ có một sự nghiệp, làm sao có thể so sánh nó với sự nghiệp của người khác? Cho dù bạn là vàng, bạn vẫn phải mài giũa nó. Người khác không có nhiều thời gian và sức lực để tìm kiếm bạn trong đất đen.

3 phần chăm chỉ, 7 phần kế hoạch

Minh Huy sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở nhà làm nông nghiệp. Giờ công việc của cậu ấy là chăn nuôi và chăn nuôi. Ai cũng cho rằng cậu ấy khờ dại vì lực học cũng tốt, tại sao không cố học Đại học. Tuy điều kiện gia đình không tốt nhưng Minh Huy có tầm nhìn tốt, cậu ấy cứ im lặng, chăm chỉ làm và làm. Đến giờ, Huy đã có trang trại rau sạch cùng vật nuôi lớn nhất nhì huyện.

Tôi thấy nhiều người làm văn phòng - vị trí được cho là ổn định giờ chưa chắc đã sống tốt bằng Minh Huy. Vì thế, khái niệm ổn định rất khó phân định rạch ròi, bởi mỗi người sẽ có quan điểm, góc nhìn riêng.

Sau khi ra trường, nhiều người rơi vào tâm trạng bối rối chỉ biết “đi làm”. Tôi chỉ đi bất cứ nơi nào có tiền mà không hề nghĩ đến việc ổn định cuộc sống hay khởi nghiệp. Những người thông minh đặt ra mục tiêu ngay từ đầu và thực hiện bước nhảy vọt về chất lượng sau vài năm.

Lên kế hoạch trước, làm mọi việc sau sẽ giúp cuộc sống không còn lộn xộn nữa. Vì mỗi bước đi đều có hiệu quả, đến khi bước sang tuổi 40, 50, bạn sẽ bỏ qua rất nhiều người.

3 phần gia đình, 7 phần ở bản thân

Có một người đàn ông đã nghỉ hưu được đồng nghiệp tặng một chiếc lồng chim. Nhưng người về hưu không thích nuôi chim nên vứt chiếc lồng và kho. Ngày nào khách cũng hỏi chim trong lồng có chết không? Thế nên cuối cùng, người đàn ông đành phải nuôi chim dù không thích.

Trên thực tế, có rất nhiều lựa chọn như vứt chúng đi, tặng cho người cần, trả lại cho người đã tặng,... Nhưng người đã nghỉ hưu không làm điều này nên họ bị mắc kẹt trong lồng chim.

Thực ra, gia đình cội nguồn của chúng ta chính là “cái lồng chim” của số mệnh. Nếu bạn vẫn trông cậy vào tiền của bố mẹ và mong bố mẹ cho bạn của cải sau khi ra trường thì bạn khó có thể phát triển được xa. Con cái thừa hưởng tài sản từ bố mẹ không phải là điều tốt, hãy làm những gì mình thích, thoát khỏi sự bao bọc của gia đình.

Sự khác biệt giữa con người nằm ở học thuyết 3/7. Những người có thể biến đổi hoàn toàn bản thân là những người có tầm nhìn xa. 20 năm sau khi ra trường là khoảng thời gian vàng để thay đổi số phận của bạn. Nếu bạn thực sự đang gặp rắc rối, đừng vội thất vọng, chán chường. Hãy nỗ lực một vài lần để nhận ra mình mạnh mẽ đến mức nào. Nắm bắt thời cơ chính là nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Theo Toutiao