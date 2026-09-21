Bước vào độ tuổi 40s, chị em đừng đợi cơ thể phải lên tiếng, học cách lắng nghe cơ thể để tìm tới sự cân bằng

Sáng và chiều 19/9, workshop "The Art of Balance | Nghệ thuật trở về sự cân bằng" diễn ra tại Tòa T7, Khu đô thị Times City (458 Minh Khai, Hà Nội) với hai khung trải nghiệm 9h30–11h30 và 14h30–16h30.

Đây là buổi đầu tiên trong chuỗi hoạt động cộng đồng do HAJOlés, thương hiệu phát triển hệ sinh thái wellness theo tinh thần Hàn Quốc tại Việt Nam, khởi xướng.

Chủ đề của buổi gặp gỡ được gói gọn trong ba vế ngắn: "Nghe cơ thể. Lắng tâm trí. Trở về cân bằng".

Khi chăm sóc sức khỏe không còn là việc "chữa cháy"

Với nhiều phụ nữ ở độ tuổi 40, công việc, con cái, cha mẹ và hàng trăm đầu việc không tên khiến bản thân thường xếp cuối danh sách ưu tiên. Sức khỏe chỉ thực sự được nhớ đến khi cơ thể bắt đầu phát tín hiệu: giấc ngủ chập chờn, năng lượng tụt dốc, tâm trạng thất thường. Lúc ấy, chăm sóc bản thân trở thành một cuộc chạy theo để khắc phục.

Buổi workshop lần này đặt vấn đề theo chiều ngược lại. Thay vì đợi đến khi mệt mỏi, người ta có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ và rất đều đặn: chú ý đến những thay đổi của cơ thể, cho phép mình nghỉ ngơi đúng lúc, hiểu hơn về những gì mình ăn và duy trì những thói quen phù hợp với nhịp sống riêng. Đó cũng là tinh thần cốt lõi của wellness kiểu Hàn Quốc, nơi việc chăm sóc sức khỏe không được nhìn như một liệu trình ngắn hạn mà là một phần tự nhiên của đời sống thường ngày.

Thiền chuông, chia sẻ chuyên gia và câu chuyện dinh dưỡng

Nội dung buổi gặp gỡ xoay quanh ba giá trị mà ban tổ chức đặt ra là Duy mỹ, Cân bằng và Phục hồi. Người tham dự được nghe chuyên gia chia sẻ về cách tiếp cận sức khỏe một cách chủ động, sau đó cùng trải nghiệm thiền chuông, một hình thức dùng âm thanh để đưa tâm trí chậm lại và trở về trạng thái tĩnh. Với những người quen sống trong guồng quay bận rộn, vài chục phút ngồi yên lắng nghe tiếng chuông đôi khi chính là khoảng nghỉ hiếm hoi trong ngày.

Bên cạnh phần trải nghiệm tinh thần, workshop cũng dành thời gian để người tham dự tìm hiểu về các giải pháp dinh dưỡng mà thương hiệu đang phát triển. Theo ban tổ chức, một lựa chọn dinh dưỡng có hiểu biết, cũng như một khoảng nghỉ đúng lúc hay thói quen dành thời gian cho bản thân, đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Điều đáng chú ý là "Nghệ thuật trở về sự cân bằng" không dừng ở một sự kiện đơn lẻ. Chuỗi workshop được định hướng như một không gian cộng đồng, nơi mọi người có thể gặp gỡ, trao đổi kiến thức và cùng nhau tìm ra cách chăm sóc bản thân vừa vặn với hoàn cảnh của mình. Bởi cân bằng không có một công thức chung cho tất cả: có người cần ngủ sâu hơn, có người cần ăn uống điều độ hơn, có người chỉ đơn giản cần học cách nói "không" với một vài việc để có thời gian cho chính mình.

Theo chia sẻ từ phía tổ chức, mục tiêu của chuỗi hoạt động là góp phần xây dựng một cộng đồng quan tâm đến sức khỏe từ sớm và duy trì lối sống cân bằng lâu dài, đúng với tinh thần "Sống khỏe hôm nay. Trường khỏe ngày mai." mà HAJOlés theo đuổi. Với phụ nữ tuổi 40, khi cơ thể bắt đầu thay đổi rõ rệt hơn, việc sớm lắng nghe mình có lẽ là món quà thiết thực nhất có thể tự trao cho bản thân.