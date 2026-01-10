Bước sang tuổi U45, Han Ga In vẫn khiến công chúng phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện. Gương mặt mộc trong veo, làn da mịn màng gần như không tì vết, thần thái nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ. Tất cả khiến nhiều người thốt lên: "Han Ga In đẹp hơn cả AI".

Không ồn ào khoe bí quyết làm đẹp, cũng không chạy theo các trào lưu thẩm mỹ gây tranh cãi, Han Ga In chinh phục phụ nữ châu Á bằng một con đường bền bỉ hơn: Chăm sóc sức khỏe và nhan sắc từ lối sống hàng ngày. Và điều quan trọng là, những thói quen ấy hoàn toàn không xa vời với phụ nữ Việt:

Ăn uống kỷ luật

Trong nhiều chương trình truyền hình và phỏng vấn, Han Ga In từng chia sẻ rằng cô đặc biệt coi trọng chế độ ăn uống sạch và tối giản.

Thực đơn hàng ngày của nữ diễn viên ưu tiên các thực phẩm nguyên bản như rau xanh, củ quả, khoai lang, trứng, cá… Cô hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh và các món nhiều gia vị.

Đáng chú ý, Han Ga In gần như không tiêu thụ đường tinh luyện. Cô cho biết mình rất ít ăn đồ ngọt, không có thói quen uống nước ngọt có gas và hiếm khi ăn mì gói. Đây được xem là một trong những nguyên tắc quan trọng giúp làn da giữ được độ đàn hồi, hạn chế nếp nhăn và tình trạng lão hóa sớm.

Theo các chuyên gia sức khỏe, đường là tác nhân thúc đẩy quá trình glycation, khiến collagen và elastin bị suy yếu, da nhanh chảy xệ và xỉn màu. Việc kiểm soát đường trong khẩu phần ăn vì thế có ý nghĩa rất lớn với phụ nữ sau tuổi 35.

Ngủ đủ giấc

Một thói quen khác được Han Ga In duy trì suốt nhiều năm là ngủ sớm và ngủ đủ giấc. Cô ưu tiên hoàn thành công việc sớm để cơ thể được nghỉ ngơi đúng nhịp sinh học.

Giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể:

Tái tạo tế bào da

Cân bằng nội tiết tố

Giảm stress và tình trạng viêm âm thầm

Với phụ nữ trung niên, thiếu ngủ không chỉ khiến da xấu đi mà còn ảnh hưởng đến cân nặng, trí nhớ và sức khỏe tim mạch. Việc giữ thói quen ngủ đúng giờ được xem là "vũ khí trẻ lâu" bền vững nhất mà Han Ga In âm thầm áp dụng.

Chất béo tốt và thói quen chăm sóc cơ thể từ bên trong

Han Ga In có thói quen sử dụng dầu ô liu nguyên chất trong bữa ăn. Đây là nguồn chất béo tốt giàu polyphenol và axit béo không bão hòa, giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chú trọng uống đủ nước, ăn chậm và lắng nghe cảm giác no của cơ thể. Những nguyên tắc tưởng chừng đơn giản này lại giúp cô giữ vóc dáng thon gọn suốt nhiều năm mà không cần ăn kiêng khắc nghiệt.

Chăm sóc da tối giản nhưng nhất quán

Khác với hình dung về những quy trình dưỡng da cầu kỳ, Han Ga In theo đuổi phong cách tối giản nhưng đều đặn.

Buổi sáng, cô làm sạch da nhẹ nhàng, dưỡng ẩm vừa đủ và luôn dùng kem chống nắng. Buổi tối, cô chú trọng làm sạch kỹ và sử dụng các sản phẩm phục hồi da.

Việc duy trì chu trình chăm sóc da ổn định, không thay đổi liên tục sản phẩm được cho là yếu tố giúp làn da của cô giữ được sự cân bằng và khỏe mạnh lâu dài.

Bổ sung dưỡng chất đúng cách

Ngoài ăn uống, Han Ga In cũng sử dụng thực phẩm bổ sung để hỗ trợ sức khỏe tổng thể, đặc biệt là các nhóm dưỡng chất chống oxy hóa và hỗ trợ làn da như collagen, vitamin C, omega-3.

Các chuyên gia khuyến cáo, với phụ nữ sau 40 tuổi, việc bổ sung dưỡng chất nên có chọn lọc, phù hợp thể trạng và không lạm dụng, nhằm hỗ trợ cơ thể thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thực phẩm chức năng.

Tinh thần bình thản trước cuộc sống

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Han Ga In chọn cuộc sống kín tiếng, ưu tiên gia đình và sự cân bằng tinh thần. Sự ổn định trong hôn nhân và lối sống ít áp lực giúp cô giữ được thần thái nhẹ nhàng, an yên, điều không loại mỹ phẩm nào có thể thay thế.

Han Ga In cho thấy, vẻ đẹp bền bỉ ở tuổi U45 không đến từ những giải pháp "thần tốc", mà là kết quả của kỷ luật sống, sự hiểu cơ thể và lựa chọn lối sống lành mạnh trong thời gian dài.

Với phụ nữ hiện đại, đặc biệt là sau tuổi 35, việc trẻ lâu không còn là chạy đua với thời gian, mà là học cách chăm sóc bản thân đúng cách, giống như Han Ga In đã và đang làm suốt nhiều năm qua.

(Ảnh: Internet)