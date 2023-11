Bùng phát căn bệnh hô hấp bí ẩn ở chó lây lan khắp nước Mỹ

Triệu chứng giống với các căn bệnh hô hấp thông thường nhưng các ca mắc đều có xét nghiệm âm tính với những loại virus được biết đến từ trước đến nay. Ảnh: Getty Images

Theo kênh truyền hình RT, đợt bùng phát này đã làm dấy lên lo ngại về một đại dịch đối với loài vật này khi các bác sĩ thú y nỗ lực xác định căn bệnh và truy tìm nguồn gốc của nó.

Cụ thể, căn bệnh có tên là bệnh hô hấp truyền nhiễm ở chó không điển hình (aCIRD) đã lây nhiễm cho hàng trăm con chó tính riêng bang Oregon. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Los Angeles, các ca mắc đầu tiên cũng đã được phát hiện ở California vào ngày 21/11. Ít nhất 10 trường hợp đã được ghi nhận.

Ngoài ra, loài chó ở ít nhất 7 tiểu bang khác, trải dài từ New Hampshire đến Illinois, bị ảnh hưởng do đợt dịch. Trong một số trường hợp hiếm gặp, căn bệnh đã gây tử vong.

Các triệu chứng điển hình của căn bệnh này bao gồm ho, lờ đờ, chảy nước mũi và chán ăn. Bác sĩ thú y Ryan Scholz tại bang Oregon cho hay: “Dựa trên xét nghiệm dịch tễ học của các trường hợp được báo cáo tại thời điểm này, các trường hợp này dường như có chung nguyên nhân là do virus, nhưng xét nghiệm chẩn đoán đối với các loại virus gây hô hấp thông thường phần lớn cho kết quả âm tính”.

Trong khi đó, Tiến sĩ David B. Needle, nhà nghiên cứu bệnh học tại Phòng thí nghiệm Chẩn đoán Thú y New Hampshire kiêm phó Giáo sư lâm sàng tại Đại học New Hampshire, nhận định: “Tỷ lệ tử vong cao không nằm trong hội chứng của căn bệnh này. Đôi khi những con vật này tử vong sau do căn bệnh mãn tính kéo dài. Chúng tôi nghĩ rằng đây là dấu hiệu của nhiễm trùng thứ cấp”.

Trả lời phỏng vấn kênh NBC News, Tiến sĩ Karl Jandrey, Giáo sư tại Trường Thú y Davis thuộc Đại học California, cho biết: “Tôi không thể đoán trước được chuyện này sẽ đi đến đâu. Nó giống như một đại dịch quy mô nhỏ, nhưng chúng ta chưa có gì chứng minh đã kiểm soát được nó”.

Các trường hợp mắc bệnh đầu tiên được cho là xuất hiện từ tháng 8 năm ngoái. Một số con chó đã bị bệnh kéo dài với các triệu chứng giống như viêm phổi.

Căn bệnh này có khả năng kháng lại các phác đồ điều trị tiêu chuẩn đối với bệnh hô hấp ở chó. Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực xác định các đoạn DNA phổ biến trong các mẫu được thu thập từ các phòng khám thú y ở nhiều tiểu bang.

Hiệp hội Y tế Thú y Mỹ (AVMA) ngày 21/11 cảnh báo các trường hợp mắc bệnh về đường hô hấp ở chó đang gia tăng trên khắp nước Mỹ. Nhóm khuyến nghị thực hiện một số biện pháp phòng ngừa, bao gồm cập nhật việc tiêm phòng cho thú cưng và tránh tụ tập chó không cần thiết, chẳng hạn như đưa chúng đến công viên dành cho chó.

Cơ quan Y tế Công cộng Los Angeles khuyến nghị những con chó bị bệnh nên được giữ ở nhà và cách ly trong ít nhất 28 ngày, trong khi những con chó đã tiếp xúc với chúng nên được cách ly tại nhà trong 14 ngày.