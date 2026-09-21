Người duy nhất dám chê thẳng mặt Ninh Dương Lan Ngọc

Tập mới nhất của Running Man Vietnam gây chú ý khi quy tụ dàn khách mời gồm Hari Won, Lê Xuân Tiền và đặc biệt là tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo. Với chủ đề Tôi là ngôi sao, các thành viên bước vào loạt thử thách xoay quanh diễn xuất, ứng biến và khả năng kiểm soát cảm xúc. Trong đó, Vai diễn khó đoán nhanh chóng trở thành một trong những phần thi tạo nhiều tiếng cười nhất.

Running Man Việt Nam tập mới nhất đang cực viral (Ảnh: NSX)

Luật chơi khá đơn giản nhưng lại cực dễ thua: thành viên của các đội diễn theo tình huống mà chương trình đưa ra nhưng phải tuyệt đối tránh một hành động bị cấm. Và cũng từ đây liên tiếp xuất hiện những màn tương tác giữa Jung Il Woo và Lan Ngọc dù hai người thậm chí không chung đội, cũng không cùng lượt thi đấu.

Cứ mỗi lần Lan Ngọc thể hiện khả năng diễn xuất, Jung Il Woo lại có những màn phản ứng khiến người xem bật cười. Bất đồng ngôn ngữ dường như chẳng thể ngăn được hai người bắt sóng nhau. Đặc biệt, Jung Il Woo còn không ngại công khai "chê thẳng mặt" Lan Ngọc. Khi nữ diễn viên thể hiện một tình huống theo cách khiến nam diễn viên Hàn Quốc không hài lòng, anh thẳng thừng nhận xét cô "không sáng tạo". Chưa dừng lại ở đó, Jung Il Woo còn công khai cho rằng Lan Ngọc "diễn xuất kỳ". Những lần trêu chọc này cũng được Lan Ngọc nhanh chóng bắt sóng, cô không ít lần diễn nét dỗi hờn khi Jung Il Woo phải lập tức dỗ dành.

Hết nói Lan Ngọc "chẳng thấy sáng tạo" (Ảnh: Chụp màn hình)

Lại cho rẳng cô "diễn xuất kỳ" (Ảnh: Chụp màn hình)

Khán giả vốn đã quen với hình ảnh Lan Ngọc là người thường xuyên cà khịa đồng đội trên Running Man, nay chứng kiến cô bị một khách mời quốc tế trêu ngược lại thì lập tức thích thú. Đặc biệt, việc Jung Il Woo chẳng hề nể nang dù đây là lần đầu tham gia Running Man Vietnam càng khiến những màn tung hứng trở nên tự nhiên.

Trước Running Man, Jung Il Woo vốn đã có một mối duyên khá đặc biệt với Việt Nam. Anh được khán giả Việt biết đến rộng rãi từ Gia đình là số 1 (High Kick!), khi anh đảm nhận vai Lee Yoon Ho - chàng nam sinh nổi loạn, có phần vụng về nhưng cực kỳ đáng yêu. Đây cũng là một trong những vai diễn gắn bó lâu nhất với ký ức của khán giả Việt về nam diễn viên.

Jung Il Woo cực nổi tiếng với Gia Đình Là Số 1 (Ảnh: Soompi)

Sau đó, anh tiếp tục gây dấu ấn qua nhiều bộ phim Hàn Quốc như Mặt trăng ôm mặt trời, 49 Ngày hay Đối tác hoàn hảo. Jung Il Woo cũng nhiều lần xuất hiện trên Running Man phiên bản Hàn Quốc trước khi lần đầu đặt chân đến Running Man Vietnam.

Đáng chú ý nhất trong mối duyên với Việt Nam phải kể đến Mang mẹ đi bỏ - bộ phim hợp tác Việt - Hàn ra mắt năm 2025, nơi Jung Il Woo đóng cùng Hồng Đào và Tuấn Trần. Tác phẩm tạo được hiệu ứng đáng kể tại phòng vé, trở thành một trong những phim Việt được chú ý trong năm 2025. Sau Mang mẹ đi bỏ, Jung Il Woo tiếp tục nối dài hành trình với điện ảnh Việt bằng phim hành động Đường Về Nhà, dự án đánh dấu màn tái hợp của anh với bạn diễn Tuấn Trần.