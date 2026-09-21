5 mỹ nhân Hoa ngữ để mặt mộc khi quay phim: Người đầu tiên đủ khiến Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng lép vế

Trong thời đại mà phim ảnh ngày càng chuộng lớp trang điểm kỹ lưỡng cùng filter làm đẹp, việc một nữ diễn viên chấp nhận để mặt mộc trước ống kính lại càng đáng chú ý. Không có lớp nền dày, không che khuyết điểm, thậm chí những đường nét tự nhiên trên gương mặt đều được giữ nguyên, những sao nữ Hoa ngữ này vẫn khiến khán giả phải trầm trồ vì nhan sắc nổi bật.

Quan Chi Lâm

Nhắc đến những nữ diễn viên từng tự tin để mặt mộc trên màn ảnh, Quan Chi Lâm chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Khi đóng vai dì Mười Ba trong loạt phim Hoàng Phi Hồng năm 1991, cô được đạo diễn Từ Khắc yêu cầu hạn chế tối đa việc trang điểm, thậm chí không sử dụng phấn mắt.

Quan Chi Lâm xứng danh "mỹ nhân mặt mộc đẹp nhất màn ảnh", vẫn chưa đàn em nào đủ sức vượt qua cô.

Quan Chi Lâm vốn nổi tiếng với nhan sắc kiều diễm, và điều này cũng khiến cô bị gắn với hình ảnh "bình hoa di động". Nhưng vai dì Mười Ba lại cho thấy sức hút của "đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" khi không cần đến son phấn. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng ánh mắt linh động giúp nhân vật vừa có vẻ dịu dàng, vừa tràn đầy sức sống. Từ Khắc cũng từng khen Quan Chi Lâm: "Vẻ đẹp của cô ấy không cần tô điểm, để mặt mộc còn quyến rũ hơn".

Lưu Diệc Phi

Trong Thông Cáo Tình Yêu, Lưu Diệc Phi vào vai Tống Hiểu Thanh với hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Mái tóc đen dài, kính gọng mảnh cùng gương mặt không trang điểm khiến cô giống một nữ sinh ngành âm nhạc hơn là "thần tiên tỷ tỷ" quen thuộc.

Lưu Diệc Phi mang đến một hình tượng rất khác trên màn ảnh.

Không chỉ để mặt mộc suốt quá trình quay phim mà khán giả còn thấy những khuyết điểm nhỏ trên gương mặt Lưu Diệc Phi, vừa chân thực vừa đủ để phù hợp với vẻ giản dị của nhân vật. Thế nhưng điều thú vị là khi không có lớp trang điểm cầu kỳ, những đường nét đặc trưng của Lưu Diệc Phi lại càng nổi bật. Đôi mắt phượng, gương mặt trái xoan và vẻ đẹp thanh thoát khiến cô vẫn cực kỳ cuốn hút. Đặc biệt, những cảnh cô đeo kính chơi đàn tranh càng tạo cảm giác như một mỹ nhân cổ điển bước vào đời sống hiện đại.

Trương Bá Chi

Trương Bá Chi cũng từng để mặt mộc hoàn toàn khi đóng Vong Bất Liễu. Trong phim, cô đảm nhận vai Tiểu Tuệ, một người phụ nữ có cuộc sống khó khăn. Để khắc họa hình ảnh tiều tụy, giản dị của nhân vật, Trương Bá Chi gần như không sử dụng son phấn hay các biện pháp làm đẹp.

Vong Bất Liễu đã giúp Trương Bá Chi thắng tại hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất giải Kim Tượng.

Đạo diễn Nhĩ Đông Thăng cũng yêu cầu cô hạn chế ngủ để ngoại hình phù hợp hơn với trạng thái mệt mỏi của nhân vật. Không còn vẻ rực rỡ thường thấy, Trương Bá Chi vẫn sở hữu gương mặt thanh tú và thần thái rất riêng. Quan trọng hơn, cô không dựa vào nhan sắc để làm điểm tựa duy nhất mà dùng ánh mắt, biểu cảm và khí chất để tạo nên một Tiểu Tuệ bình dị nhưng mạnh mẽ. Chính sự tự nhiên ấy giúp nhân vật trở nên chân thật và dễ chạm đến cảm xúc khán giả.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng vốn nổi tiếng với gương mặt sắc sảo, nên việc cô xuất hiện với mặt mộc trong Quan Âm Sơn càng gây chú ý. Trong tác phẩm của đạo diễn Lý Ngọc, cô vào vai một nữ ca sĩ quán bar nổi loạn, hoàn toàn khác với hình tượng mỹ nhân lộng lẫy thường thấy.

Nhan sắc của Phạm Băng Băng là điều không ai có thể chê được.

Không còn lớp trang điểm, Phạm Băng Băng vẫn giữ được vẻ đẹp nổi bật nhờ gương mặt quá sắc nét. Nhưng điều đáng khen hơn là diễn xuất của cô. Nhân vật có nhiều cung bậc cảm xúc và người đẹp 8x thể hiện được sự gai góc, bất cần lẫn những tổn thương bên trong. Đặc biệt, cảnh cô dùng chai rượu đập vào đầu đã trở thành một trong những khoảnh khắc khiến khán giả nhớ đến bộ phim. Vai diễn này cũng giúp Phạm Băng Băng thoát khỏi hình ảnh "bình hoa di động", cho thấy cô có thể tạo dấu ấn bằng diễn xuất.

Thư Kỳ

Thư Kỳ từng để mặt mộc khi tham gia New York, I Love You - bộ phim tuyển tập nhiều câu chuyện nhỏ của Mỹ ra mắt năm 2009. Cô góp mặt trong phân đoạn do Khương Văn đạo diễn, vào vai một phụ nữ người Hoa trong bối cảnh nhà hàng.

Mặt mộc và các góc quay gần cũng khó lòng "dìm" được Thư Kỳ.

Không son phấn cầu kỳ, gương mặt Thư Kỳ được giữ gần như nguyên bản và thậm chí còn được máy quay đặc tả rất rõ. Những đường nét tự nhiên, làn da cùng biểu cảm bình thản đều được phô bày trước ống kính. Thế nhưng thay vì làm giảm sức hút, cách quay này lại khiến vẻ đẹp của cô trở nên đặc biệt hơn. Thư Kỳ không cần biểu cảm quá mạnh hay cố gắng tạo dáng trước máy quay, chỉ một ánh mắt và vẻ mặt điềm nhiên cũng đủ tạo nên cảm giác rất riêng.