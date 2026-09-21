Song Joong Ki đón sinh nhật tuổi 41, để lộ 1 chi tiết quan trọng giữa tin ly hôn vợ Tây bỏ 2 con nhỏ

Thời gian qua, cuộc hôn nhân giữa Song Joong Ki và cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders là tâm điểm quan tâm trong dư luận. Cặp đôi vướng tin ly hôn sau 4 năm chung sống. Katy Louise Saunders còn được cho biết đã đưa 2 con rời Hàn Quốc, sang London (Anh) sống. Trước nghi vấn đổ vỡ hôn nhân, tài tử hàng đầu không lên tiếng phản hồi. Đến ngày 20/9, Song Joong Ki đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 41 trên trang cá nhân, kèm dòng chia sẻ: "Cảm ơn tất cả những người đã chúc mừng tôi!".

Trong ảnh, nam diễn viên tận hưởng không khí sinh nhật trong không gian được trang trí bằng dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY" cùng những quả bóng hình trái tim. Đặc biệt, chiếc túi bánh kẹo mà anh đeo trên lưng càng khiến hình ảnh trở nên hài hước và đáng yêu. Trước ống kính, Song Joong Ki khi thì quay người lại, lúc lại đứng ngắm những món đồ trang trí sinh nhật, tạo nên loạt khoảnh khắc đầy tinh nghịch.

Song Joong Ki đón sinh nhật tuổi 41. Ảnh: Instagram.

Trong ngày đặc biệt của mình, anh diện áo phông trắng kết hợp quần jeans. Nam diễn viên gây chú ý với gương mặt sáng, nụ cười dịu dàng và diện mạo trẻ trung hơn tuổi thật. Sinh năm 1985, đã bước sang tuổi ngoài 40 và làm cha của 2 đứa trẻ, nam diễn viên vẫn sở hữu gương mặt gần như không lộ dấu hiệu lão hóa.

Nhìn thần sắc rạng ngời, vui vẻ của tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt trong ngày sinh nhật, netizen càng thêm khẳng định chắc chắn rằng thông tin Song Joong Ki tan vỡ với cựu diễn viên Katy Louise Saunders chỉ là tin đồn nhảm nhí. Bởi lẽ, giữa lúc thông tin đời tư liên tục gây xôn xao, nam diễn viên vẫn xuất hiện với diện mạo tươi tắn, nụ cười rạng rỡ và thần thái tràn đầy năng lượng. Hình ảnh này hoàn toàn khác với vẻ ngoài tiều tụy, buồn bã mà nhiều người thường hình dung về một người vừa trải qua biến động tình cảm.

Hiện tại, Song Joong Ki bận rộn với các dự án mới. Anh sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình mới Love Cloud hợp tác cùng nữ diễn viên Park Ji Hyun, dự kiến lên sóng vào năm 2027.

Song Joong Ki có diện mạo trẻ trung, thần sắc rạng rỡ không giống như 1 người đàn ông vừa bị vợ bỏ. Ảnh: Instagram.

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, tài tử 8X bất ngờ tuyên bố kết hôn với mỹ nhân Tây nóng bỏng. Vào tháng 6/2023, niềm vui nhân đôi khi Song Joong Ki thông báo con trai đầu lòng của họ đã chào đời khỏe mạnh tại Rome. Đến tháng 11/2024, vợ chồng tài tử tiếp tục đón con gái thứ 2 chào đời.

Nam diễn viên từng không ít lần khen ngợi bà xã hết lời trước truyền thông. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ hồi tháng 2/2023, Song Joong Ki cho biết người bạn đời đã luôn động viên và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh: "Tôi trở thành người tốt hơn là nhờ có Katy. Nếu phải miêu tả Katy là người thế nào, tôi chỉ có thể nói Katy cực tốt đến mức tôi có thể kể mọi chuyện về cô ấy. Katy giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi khi tôi có suy nghĩ gì, cô ấy đều thuyết phục rằng mọi thứ tôi nghĩ đều đúng. Katy còn tình cảm vỗ về tôi rằng cô ấy cũng có suy nghĩ giống hệt tôi".

Sau khi ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki xây dựng tổ ấm bên Katy Louise Saunders. Ảnh: X.

Nguồn: Osen, Sports Chosun