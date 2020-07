Bức tranh vẽ 2 em bé dựa trên ảnh thật gây rùng mình hàng chục năm qua bởi những bàn tay kỳ quái và liên quan đến 3 cái chết

Bức ảnh đó được bố mẹ Bill Stoneham chụp vào năm ông lên 5 tuổi. Khi ấy, bố ông làm việc trong lĩnh vực quảng cáo và thường đi công tác đó đây. Gia đình của ông ở tại căn hộ của ông bà tại Chicago, Illinois, Mỹ, để tiết kiệm tiền. Căn hộ ấy khá chật chội và Bill buộc phải ngủ trong tủ quần áo.

Bill thường ra ngoài chơi với một trong những cô bé hàng xóm. Một ngày họ, bố mẹ ông đã chụp một bức ảnh của 2 đứa trẻ khi chúng đứng trước cánh cửa kính của một cửa hàng trong phố. Hơn 20 năm sau, Bill trưởng thành và vẽ lại bức ảnh ấy để cho ra tác phẩm tranh sơn dầu gây ám ảnh thế giới, đồng thời trở thành huyền thoại trên thế giới internet.

Bức ảnh ấy được hoàn thành năm 1974 và có tên là "The Hands Resist Him" và 3 người có liên quan đến nó đều qua đời. Không ít các trang web, diễn đàn, trong đó có Reddit, đề cập đến bức ảnh và tin rằng nó bị nguyền rủa.

"Tôi không thể nhìn nó trong hơn 5 giây. Nó thật sự khiến tôi rùng mình" - tài khoản @jupiknight viết trên Reddit.

"Tôi đã mua một bản sao của bức vẽ này về treo ở phòng khách tại nhà và tất cả mọi người trong gia đình đều cảm thấy khó chịu khi nhìn nó. Người quen không còn lui tới nhà tôi vì bức ảnh ấy và tôi buộc phải gỡ nó xuống" - một dân mạng cho biết.

Vì đâu mà bức vẽ "The Hands Resist Him" ghi lại khoảnh khắc tuổi thơ trong trẻo lại trở thành nỗi ám ảnh trên mạng xã hội như vậy?

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1972, người vợ đầu tiên của Bill là Rhoanna đã sáng tác một bài thơ có tên gọi là "Hands Resist Him" lấy cảm hứng từ câu chuyện của chồng bà, những trải nghiệm của ông khi được nhận nuôi, không biết gì về gia đình ruột thịt của mình. Thời điểm đó, cặp đôi sống ở California. Bill đang ký hợp đồng với Charles Feingarten, chủ sở hữu một phòng tranh, rằng ông sẽ cho ra đời 2 bức vẽ mỗi tháng và nhận về số tiền 200 USD cho mỗi tác phẩm.

Đến hạn nộp tác phẩm, Bill đã vẽ lên bức tranh nổi tiếng kia kết hợp bài thơ của vợ và bức ảnh chụp thơ ấu của ông, thêm thắt thêm những bàn tay phía sau, đặt tên nó là "The Hands Resist Him". "Khi nhìn vào đây, mọi người hẳn sẽ có nhiều thắc mắc. Đây có phải là tay người bị chặt đứt không? Tại sao chúng lại lơ lửng giữa không trung thế kia? Những bàn tay đó có phải là tay người hay không?" - Bill nói thêm về tác phẩm của mình.

Bill kết thúc hợp đồng với Charles vào năm 1974. Sau đó, bức tranh được diễn viên John Marley mua lại. Từng có thời gian, bức ảnh này được đăng trên tờ Los Angeles Times cùng với lời nhận xét của nhà phê bình Henry Seldis.

Trong khoảng thời gian từ 1978 đến 1984, 3 người đàn ông liên quan đến tác phẩm "The Hands Resist Him" qua đời, bao gồm Henry Seldis (1978), Charles Feingarten (1981) và diễn viên John Marley (1984).

Bức ảnh ban đầu của tác phẩm "The Hands Resist Him".

26 năm sau, người ta lại nghe thấy thông tin về bức tranh chết chóc kia. Năm 2000, tác phẩm "The Hands Resist Him" nằm trong danh sách những món hàng được rao bán trên eBay. Gia đình đăng bán đã viết ra một câu chuyện kinh dị để mô tả tác phẩm: "Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng đây là một bức vẽ hoàn hảo nhưng giờ thì hết rồi. Một buổi sáng nọ, con gái 4 tuổi rưỡi của tôi nói rằng con bé nhìn thấy 2 đứa trẻ trong tranh đánh nhau và chúng bước ra khỏi tác phẩm ấy, đi vòng vòng trong phòng con bé vào ban đêm". Bố của bé gái ấy đã đặt một chiếc camera cảm biến trong phòng để trấn an đứa trẻ. Lúc này, ông bố này nhìn thấy bé trai bò ra từ trong bức tranh.

Các miêu tả này lập tức thu hút sự chú ý của khách hàng trên trang đấu giá eBay và sản phẩm này thu hút hơn 30 nghìn lượt xem. Một vài người để lại bình luận cho biết họ có những trải nghiệm siêu thực tương tự gia đình trên sau khi xem qua thông tin về bức tranh này trên eBay.

Người thì nghe thấy âm thanh kỳ lạ và cảm nhận bầu không khí xung quanh nóng lên, người thì nói rằng họ ngã bệnh sau khi xem bức tranh đến nỗi phải dọn dẹp nhà cửa toàn bộ để xua tan đi "tà khí". Ngoài ra, một người khác cho biết họ cảm thấy như thể tâm trí bị điều khiển bởi một thế lực nào đó.

Cuối cùng, bức tranh "The Hands Resist Him" được bán cho một chủ sở hữu phòng tranh tên Kim Smith với giá 1.025 USD (khoảng 23,7 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) và những câu chuyện rùng mình về nó vẫn tiếp tục được lan truyền trên internet. Dù vậy, nó vẫn được lưu giữ trong kho của phòng tranh ở Grand Rapids, Michigan, Mỹ.

Từ sau khi mua được bức tranh, Kim chỉ trưng nó ra được vài lần. Một trong những lần đáng nhớ nhất là vào năm 2007, hàng chục người thuộc độ tuổi từ 14-60 đã đến để chiêm ngưỡng tác phẩm "The Hands Resist Him".

"20 giây trôi qua và mọi thứ vẫn im lặng. Thế rồi một người la lên: 'Nó thật đáng sợ'" - Kim kể lại.

Ông Kim nhận được rất nhiều lời đề nghị được mua lại bức tranh nhưng ông từ chối tất cả.

Về phía tác giả của bức tranh, ông Bill Stoneham, thỉnh thoảng vẫn nhận được các lá thư viết tay của những người bị ám ảnh bởi "bức vẽ kỳ quái trên eBay".

"Chúng ta đang sống trong thời đại mà khoa học có thể giải thích tất cả và đưa ra nhiều lý giải, sự thật, nhưng chúng ta vẫn chọn đắm chìm trong thế giới bí ẩn. Điều đáng sợ hơn một bức vẽ hay bất kỳ thứ gì khác trên đời chính là những thứ được tạo ra bởi trí tưởng tượng và bàn tay gõ phím của con người" - ông Bill nói.

(Nguồn: Dailydot)